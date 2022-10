Amici 22, Gianmarco esagera con Raimondo Todaro: “Gesto non intelligente”

Gianmarco Petrelli critica il maestro: “Non mi pare che scelga questi grandissimi ballerini”

Che tra l’allievo di hip hop e Raimondo Todaro non corra buon sangue è ormai sotto gli occhi di tutti. Oggi però la situazione è venuta ancora di più allo scoperto. Infatti nella puntata del daytime di oggi di Amici 22 il maestro di latino americano ha fatto recapitare una busta rossa all’allievo di Alessandra Celentano. Busta che, ovviamente, significa una sola parola: sfida. Nella motivazione Raimondo ammette di non capire il perché la Celentano l’abbia preso visto che non ha i requisiti da lei sempre richiesti. E, inoltre, aggiunge di non trovarlo niente di che. L’allievo però non l’ha presa bene e ha detto:

“Non mi pare che lui scelga questi grandissimi ballerini. Dal mio punto di vista ha sbagliato perché mi sarei aspettato più un compito che una sfida. Non valuto questo gesto come molto intelligente”.

Raimondo Todaro vuota il sacco sull’allievo: “Niente che ti renda unico”

Se già il maestro di latino americano era rimasto sconvolto per un evento, di certo le parole di Gianmarco non passeranno inosservate. Per quanto riguarda, intanto, la dichiarazione di sfida, il maestro di Amici 22 ha tirato fuori diverse motivazioni. Dopo aver esternato la sua perplessità sulla decisione di Alessandra Celentano di ammettere il ballerino nella scuola Raimondo ha aggiunto di non impazzire per lui.

“Sei di un livello normale, senza niente che ti renda unico”

ha aggiunto il professore. Poi la frecciatina, vista la passione di Gianmarco per i supereroi:

“Se fossi un supereroe ti chiameresti medioman”.

Il professore di Amici 22 propone una nuova allieva

Dopo aver sottolineato quanto Gianmarco faccia tutto normale e balli senza picchi o qualcosa di particolare Raimondo Todaro ha presentato la sfidante da lui scelta. Si chiama Claudia e tutti i ballerini della scuola hanno detto di conoscerla non nascondendo la stima e la bravura della sfidante. Gianmarco, che la conosce a sua volta, si è meravigliato del fatto che la ragazza balli uno stile differente dal suo. E non ha dubbi: Raimondo è stato prevenuto, non ha voluto vedere altre cose, si è fermato alle prime due coreografie e adesso vuole toglierlo dalla scuola.