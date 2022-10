Amici, ex insegnante di Ludovica contro la Celentano: “Richiesta esagerata”

Alice Cimoroni commenta la pretesa di Alessandra Celentano: “Parliamoci chiaro”

Continua la polemica intorno alla richiesta fatta nelle scorse puntate dalla Celentano, ovvero quella di far ballare Ludovica Grimaldi in coulotte e reggiseno di pizzo. L’allieva di Amici 22, anche grazie al supporto del suo insegnante Emanuel Lo, non ha fatto la prova perché avendo già alcune fragilità legate al suo aspetto fisico quell’abbigliamento la faceva star male. Ad intervenire adesso è la sua ex insegnante che ha rilasciato un’intervista sul settimanale Di Più Tv. Qui Alice Cimoroni inizialmente dice che effettivamente tutti i ballerini devono essere pronti ad indossare ciò che gli viene chiesto. Poi però aggiunge:

“Ma in quel contesto, davanti a milioni di persone, chiedere a Ludovica di mostrarsi così l’ho trovato esagerato. Parliamoci chiaro, tutti si sarebbero soffermati sulla sua fisicità ma non sulle sue capacità”.

Ludovica Grimaldi descritta dalla sua ex insegnante: “E’ una ragazza meravigliosa”

Dopo aver visto l’allieva di Amici in lacrime la sua ex insegnante ha deciso di intervenire. Proprio perché conosce bene la sua ex allieva Alice Cimoroni dice:

“E’ una ragazza meravigliosa ma il suo punto debole è sempre stato il lato b”.

A detta dell’insegnante quel punto del suo corpo per Ludovica è un cruccio in quanto lo reputa più grande rispetto agli standard. Ecco dunque perché la richiesta di Alessandra Celentano l’ha messa così tanto in crisi.

L’ex insegnante e il pensiero all’allieva di Amici 22: “Mi si è stretto il cuore”

Vedere Ludovica in lacrime per la sua ex insegnante che l’ha cresciuta certamente non è stato facile. “Mi si è stretto il cuore” ammette durante l’intervista al settimanale sopracitato. I parenti e gli amici più stretti dell’allieva, dopo quanto accaduto con Alessandra Celentano, si sono stretti ancora di più perché il loro pensiero e la loro preoccupazione è andata proprio all’allieva. La loro paura più grande era la reazione della ballerina visto che per la prima volta non aveva vicino nessuno dei suoi affetti.

“Ma lei è una tosta”

prosegue l’ex insegnante della ragazza. Alice aggiunge poi che di insegnanti o giudici come la Celentano Ludovica ne incontrerà ancora tanti.