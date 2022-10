Maria De Filippi blocca la Celentano: “Non possiamo farlo, ci arrestano!”

Alessandra Celentano ripresa dalla conduttrice: “Non possiamo andare contro la legge”

Nella nuova puntata di Amici 22 si sono svolti numerosi compiti. Questa settimana a darne il numero maggiore è stata la Celentano che, in particolare, ha messo sotto torchio Samuel e Maddalena, allievi rispettivamente di Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Il primo ad esibirsi è stato Samuel che ha dovuto affrontare una difficilissima coreografia di tecnica eseguita dal professionista Michele. Alla fine dell’esibizione tutto sommato Alessandra ha riconosciuto l’impegno dell’allievo ma ha anche ribadito il suo scarso livello nella tecnica classica visto che fuori non l’ha studiata granché. E a tal proposito ha chiesto come mai non fa più ore di danza classica. In tanti le hanno spiegato che essendo minorenne può lavorare meno ore e meno giorni ma lei insisteva. Così Maria De Filippi le ha detto:

“Non possiamo andare contro la legge Ale, ci arrestano”.

Maria De Filippi difende l’allievo dalla prova di ballo: “Era impensabile che tu ci riuscissi”

Fin dal primo momento in cui ha dovuto chiamare Samuel per fargli svolgere il compito assegnato da Alessandra Celentano, che ha asfaltato Raimondo Todaro, la De Filippi non ha potuto nascondere un sorriso di imbarazzo. In particolare la conduttrice si è messa nei panni del piccolo Samuel chiamato ad affrontare una coreografia estremamente difficile rispetto alla sua preparazione. Per questo Maria, anche per metterlo a suo agio, ha detto all’allievo di Amici:

“Era impensabile che tu ci riuscissi. Però sei stato bravo a provare a farlo”.

Il ballerino scherza con Alessandra Celentano: “Ballare dopo Michele è un’ingiustizia”

Come sopradetto a dimostrare la coreografia assegnata dalla Celentano è stato Michele, ballerino di danza classica ed ex allievo della scorsa edizione (nonché vincitore della categoria danza). Quando Maria De Filippi ha chiamato Samuel ad esibirsi quest’ultimo rivolgendosi sia alla conduttrice sia alla Celentano ha detto:

“Però è un’ingiustizia ballare dopo Michele”.

Una volta completata l’esibizione a sorpresa Alessandra ha detto che l’allievo ha superato il compito. Ovviamente non dal punto di vista dei passi di tecnica di danza classica quanto per aver capito che deve studiare di più, perché il potenziale c’è.