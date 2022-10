Amici 22, Mattia Zenzola abbandona di nuovo la scuola? “Non ce la faccio”

Mattia Zenzola ha una forte crisi nel talent: “E’ un mix di pensieri”

Forte momento di sconforto oggi per l’allievo di Amici 22 che ha pianto lacrime amare e non è riuscito a portare a termine la lezione di latino americano. Quest’ultima è stata svolta con il professionista Umberto Gaudino, ex allievo proprio della scuola, e ballerino di latino. Umberto ha cercato di capire lo stato d’animo di Mattia che è scoppiato in lacrime e non riusciva a parlare.

“E’ un mix di pensieri. Lo sai che sono molto emotivo. Quando succede qualcosa, che non c’entra con qui, e me lo tengo poi non ce la faccio”

ha provato a spiegare l’allievo di Raimondo Todaro. A quel punto Umberto ha provato a spronarlo a reagire e a concentrarsi esclusivamente sulla danza perché questa scuola è un’occasione d’oro.

L’allievo di Amici 22 rivela un retroscena mai detto prima: “Prima di venire qui non mi sentivo ancora bene”

Se inizialmente Umberto Gaudino ha cercato di mantenere fermezza con l’allievo, una volta capita la gravità del suo stato d’animo si è subito messo dalla sua parte. Non solo Mattia Zenzola ha detto di avere dei pensieri, ma ha anche aggiunto di sentire delle mancanze di alcune persone. Poi l’allievo ha aggiunto:

“Poco prima di venire qua io ho detto non ce la faccio, perché non me lo sentivo bene ancora, però mi dicevo sempre ce la devi fare”.

Non è chiaro se il riferimento di Mattia fosse o meno per la caviglia che l’anno scorso l’ha costretto a ritirarsi dal programma. Fatto sta che l’allievo ha confidato ad Umberto che il periodo dopo il ritiro è stato estremamente difficile.

I compagni di Mattia Zenzola provano a consolarlo: tutti i nomi

Dopo la lezione di latino americano Mattia è ritornato in casetta e qui non ha potuto nascondere ai più attenti di aver pianto. Infatti Ludovica e Aaron hanno notato i suoi occhi rossi ed hanno provato ad avvicinarsi, a consolarlo e a farlo parlare. Tuttavia non c’è stato nulla da fare in quanto Mattia è estremamente introverso. Poco dopo però è arrivata Maddalena che ha consigliato al ballerino di provare ad aprirsi e buttare fuori i pensieri perché così si sta facendo del male. Poi i due hanno concluso in un abbraccio. Intanto stando alle anticipazioni di Amici di domenica 9 ottobre Mattia vivrà un bel momento.