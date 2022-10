Anticipazioni Amici 22 di domenica 9 ottobre: Todaro sostituisce un’allieva

Raimondo Todaro sostituisce Asia con una nuova allieva? Piovono critiche

Come ogni mercoledì è stata registrata la nuova puntata del talent di Canale5 che verrà trasmessa, come sempre, domenica dalle ore 14:00 circa. La pagina AmiciiNews ha riportato tutti i dettagli della registrazione. Così com’era previsto Gianmarco ha affrontato la sua sfida contro Claudia per volere di Todaro. L’allievo di Alessandra Celentano ha vinto la prova ma Raimondo ha chiesto a Claudia di restare nella scuola perché ha in mente una sostituzione. Stando alle anticipazioni di Amici 22 di domenica 9 ottobre pare che quest’ultima riguarderà Asia e non sono mancati gli scontri con la Celentano perché quest’ultima aveva detto da tempo che Asia non fosse all’altezza della scuola. I ballerini affronteranno anche una sfida giudicata da Little Phil che stilerà la seguente classifica: Samu 8.5, Ludovica 8, Samuel 7.5, Megan 7+, Asia 7, Rita 7-, Maddalena 6.5.

Nuovo provvedimento disciplinare domenica 9 ottobre ad Amici 22

Per quanto riguarda il settore canto gli allievi hanno ricevuto un nuovo provvedimento disciplinare per l’assenza ad una videolezione. Per questo gli ultimi due in classifica andranno in sfida. A giudicare la nuova gara è Giorgia (compagna di Emanuel Lo) che ha stilato la seguente classifica: Tommy Dali 9, Federica 8.5, Piccolo G 8, Aaron 8-, Cricca 8–, Wax 7.5, NDG 7+, Andre 7, Niveo 6.5. Piccolo G ha fatto inoltre una sfida e l’ha vinta. I cantanti hanno fatto anche la gara inediti, Cricca, NDG e Wax, ed ha vinto quest’ultimo. Wax e NDG hanno fatto divertire tutti cimentandosi con la danza classica.

Tutti i dettagli delle anticipazioni di Amici 22

Nel corso della puntata Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro, ha superato il compito assegnatogli dalla maestra di danza classica. E proprio Alessandra Celentano ha raccontato un suo dolore concentrandosi poi su Rita. La ballerina continua a non essere apprezzata per la sua poca espressività. Così la Celentano ha fatto esibire un ragazzo per fare vedere la sua espressività e subito dopo ha detto che è un mimo. Nella prossima puntata saranno ospiti San Giovanni e Diana Del Bufalo mentre la Celentano ne avrà anche per Ludovica. La maestra mostrerà delle foto social dell’allieva in cui è in coulotte e chiederà perché nel suo compito non ha voluto farlo.