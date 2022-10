Amici, scatta il bacio tra Rita e Niveo: ma la Celentano non la prende bene

Rita e Niveo si sono baciati! E’ nata la prima coppia della nuova edizione del talent

E bacio fu! E’ proprio il caso di dirlo oggi, giovedì 13 ottobre, visto che due degli allievi di Amici 22 si sono lasciati andare. Già dall’inizio, in realtà, la ballerina e il cantante avevano dimostrato di avere un forte feeling nato probabilmente durante i casting. Oggi però la situazione si è decisamente concretizzata e perfino Rita, solitamente impostata, non è riuscita a trattenersi. E così, dopo diversi abbracci e sguardi complici, i due allievi si sono dati una sorta di appuntamento per la sera. Qui una volta ritrovatosi insieme nel letto si sono lasciati andare ad un bacio, anzi ad una serie di baci. E’ ufficialmente nata la prima coppia di quest’edizione!

Alessandra Celentano convoca l’allieva: “Se non vedo progressi te ne vai a casa”

Per un momento felice vissuto da Rita, grazie al bacio con Niveo, subito ne è arrivato uno negativo. La ballerina infatti è stata convocata dalla sua insegnante che le ha mostrato una serie di immagini di esibizioni fatte dall’allieva. Quest’ultima appare sempre con la stessa faccia, sia mentre balla sia quando è seduta dietro il banco. Va da sé, dunque, che gli altri due docenti, Emanuel Lo e Raimondo Todaro, non avevano tutti i torti. Stando alle anticipazioni di Amici 22 della prossima puntata per la ballerina si metterà male. Intanto la sua insegnante oggi l’ha avvisata:

“Se non vedo progressi te ne vai a casa”.

La ballerina di Amici 22 scoppia a piangere: “Devo togliere questa paura”

Nonostante con i suoi allievi solitamente Alessandra Celentano sia piuttosto clemente con Rita le cose stanno prendendo una brutta piega. La maestra di danza classica non è per niente felice della ballerina e le ha sottolineato quanto non le piaccia vederla sempre a letto con Niveo. Le carenze della ballerina, non di tecnica ma sull’espressiva, stanno portando la Celentano a decidere, forse, di eliminarla. Perché se la ballerina dovesse andare a casa, Alessandra è stata chiara: sarà lei a farlo e non i suoi colleghi. Dopo esser scoppiata in lacrime l’allieva ha detto: