Amici 22, Rudy Zerbi cerca di smascherare Niveo: “Non vedo verità”

Rudy Zerbi e i dubbi sull’allievo: “Non ti vedo genuino”

Puntata di compiti e sfide quella andata in onda oggi durante il pomeridiano di Amici 22 in vista della nuova puntata dello speciale domenicale. Per quanto riguarda le sfide com’è noto Niveo dovrà affrontarne una e, visto che si è trattato di un provvedimento disciplinare, Rudy ha chiesto che venga giudicata da un giudice esterno e non dai professori stessi come da prassi. E proprio Zerbi oggi ha mandato una lettera al cantante comunicandogli di aver scelto personalmente il suo sfidante. Rudy ha poi detto all’allievo che ha deluso le aspettative e che c’è qualcosa in lui che non gli torna. Il professore inoltre ha aggiunto:

“Non ti vedo genuino. Non vedo verità”.

Niveo replica alle accuse del professore: “Non mi è piaciuta molto come frase”

Dispiaciuto per essere arrivato ultimo nella gara cover giudicata da Giorgia, e arrabbiato per aver trasgredito alle regole di Amici 22, l’allievo ha accettato la lettera del professore. Anzi, il cantante ha dato ragione a Rudy Zerbi su buona parte delle cose scritte. Ad esempio ha detto che è vera la sua diminuzione di efficienza sul palco. E’ inoltre consapevole di aver deluso in questo primo mese e di non aver lavorato tanto bene quanto avrebbe dovuto. Tuttavia c’è una frase detta da Rudy che l’allievo non ha ben digerito: “La tua costante ricerca dei ragazzini che ti guardano da casa”. Su questo l’allievo ha detto:

“Non mi è piaciuta molto come frase”.

Il cantante di Amici 22 incontra la sua insegnante: “Non riesco a dare il 100%”

Quello che l’allievo sta vivendo nella scuola è un periodo pieno di contrasti. Da un lato Niveo ha baciato Rita e dunque sta vivendo una cosa bella, dall’altro però sul canto non sta andando molto bene. Dopo la lettera di Rudy Zerbi l’allievo ha incontrato la sua insegnante. Su molte cose Lorella Cuccarini si è detta in disaccordo con Rudy, come il fatto che l’allievo cerchi consenso dai ragazzini del pubblico. Dall’altro ha ammesso un problema di presenza scenica.

“Non riesco a dare il 100% perché ho paura di sbagliare”

ha spiegato l’allievo.