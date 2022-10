Amici 22, Wax sconvolge tutti con la sua storia: “Sentivo urlare”

Wax racconta la storia della sua famiglia: “Mia madre era disperata”

Da quando è entrato nella scuola il cantante ha avuto spesso degli atteggiamenti scontrosi. Tuttavia a ben studiare l’allievo di Amici 22 appariva qualcosa sotto questa corazza da duro. Così oggi Maria De Filippi ha voluto che l’allievo incontrasse Arisa, la sua insegnante di riferimento, e le raccontasse la sua storia. Il discorso è apparso confuso in alcuni punti ma pare che il cantante venga da una famiglia litigiosa e che lui sia più legato alla madre e al fratello, mentre il padre ha stentato a nominarlo.

“Io facevo sempre ridere mia mamma quando era disperata”

ha detto il cantante lasciando conduttrice e insegnante in silenzio. Inoltre pare che il padre non fosse contento del suo arrivo nel talent mentre la madre sì. E quando l’ha chiamata per comunicarle di essere stato preso “era felice ma sentivo urlare di sotto”.

L’allievo di Amici 22 e il rapporto con la musica: “Mi ha sempre dato libertà”

Durante il racconto della sua vita Wax ha detto di venire dalla strada e da una famiglia particolare. Il cantante ha detto che la casa dovrebbe essere il rifugio di ognuno, il posto dove non vedi l’ora di tornare, e invece lui quando era lì non vedeva l’ora di andarsene. Si è descritto come qualcuno che ha sempre convissuto con la rabbia e che è sempre stato in tensione. Per fortuna però c’era la musica. E proprio su di essa ha detto:

“Mi ha sempre dato libertà, delle ali per volare dove voglio e raggiungere le persone che avevo perso”.

Wax fa pace con l’insegnante: arriva la tregua

La settimana scorsa l’allievo di Amici 22 ha insultato Rudy Zerbi con parole pesantissime, tanto da beccarsi poi un provvedimento disciplinare. Il cantante aveva chiesto scusa ma nonostante questo Rudy nella puntata di domenica aveva rimarcato gli eventi facendo sprofondare l’allievo. Ecco dunque che oggi Arisa ha chiesto al collega una tregua per il bene dell’allievo che pare sia seriamente pentito dell’accaduto. Giunto in collegamento Zerbi ha detto: