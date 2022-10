Amici 22, fuorionda shock di Wax contro Rudy Zerbi: “Falso basta*do”

Rudy Zerbi sconvolto dalle parole dell’allievo: in studio scende il gelo

E’ stata una puntata letteralmente shock quella del daytime di oggi di Amici 22 dove è accaduto qualcosa che forse nella storia del talent non si era mai verificato. Tutti gli allievi sono stati chiamati in studio dai professori di canto. Qui Rudy Zerbi ha mostrato un fuorionda di Wax che, durante la puntata di domenica, mentre Rudy parlava ha detto “mi gira il ca**o, mi girano le pa*le, falso basta*do”. In studio, dopo che Rudy ha fatto ascoltare questo fuorionda dell’allievo, è sceso il gelo.

“Stavo pensando a voce alta”

ha detto il ragazzo per giustificarsi. Peccato però che Rudy sia rimasto davvero malissimo e si è rivolto ad Arisa, insegnante di riferimento dell’allievo, nella speranza che prendesse un rigido provvedimento che gli servisse da lezione.

Arriva il provvedimento per Wax: l’insegnante offeso non approva

A rendere ancora meno comprensibile l’insulto dell’allievo di Amici 22 c’è il contesto nel quale le parole sono state utilizzate. Infatti in quel momento Rudy Zerbi stava commentando l’esibizione di Andre, allievo di Arisa, e per la prima volta gli stava facendo un complimento. Rudy ha chiesto ad Arisa cosa ne pensasse di Wax e quest’ultima ha detto che effettivamente il comportamento dell’allievo è stato troppo. Arisa ha però aggiunto che è capitato a tutti di pensare sopra le righe verso il proprio insegnante. Solo che con il microfono tutto prende una piega diversa. Alla fine comunque Arisa ha ceduto ad emanare un provvedimento: l’allievo per un giorno dovrà fare le pulizie per tutti.

“Mi sembra un provvedimento che lascia il tempo che trova”

ha commentato Rudy infastidito.

L’allievo di Amici 22 si scusa e spiega: “La situazione è stata ingigantita”

Il comportamento scorretto di Wax, come ha sottolineato Rudy Zerbi, è arrivato in un momento particolare. Infatti poco prima tutti i cantanti avevano ricevuto un provvedimento disciplinare (già il secondo dall’inizio dell’anno). Sarà servita quest’ennesima sgridata? Intanto l’allievo sulla situazione ha detto:

“La prima cosa che faccio e scusarmi. Stavo parlando a voce alta tra me e me, ma non lo penso”.

Anche Lorella Cuccarini è intervenuta, difendendo Rudy e spiegando che il collega tutto è tranne che falso.