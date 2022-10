Andrea Damante rompe il silenzio su Giulia De Lellis: “Tradita più volte”

Giulia De Lellis, il suo ex compagno storico lo ammette: “Ecco come ha scoperto i tradimenti”

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Emigratis. Ed in questa circostanza Pio e Amedeo hanno fatto una lunga chiacchierata con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, il quale è stato insieme anni fa con la popolare influencer. Tra loro è finita perchè il ragazzo le è stato infedele (su questa faccenda la De Lellis ci ha pure scritto un libro). Ovviamente il duo comico non ha potuto esimersi dal chiedergli delucidazioni in tal senso facendogli domande dirette e schiette. Il ragazzo non si è però tirato indietro vuotando il sacco: “Se mi sono fatto le sue amiche? Oddio no, le amiche no…” Ha poi rivelato che lei si è accorta di essere stata tradita perchè aveva whatsapp collegato al computer: “Eh vabbè, avevo lasciato WhatsApp collegato con il computer…”

Andrea Damante viene finalmente allo scoperto: “Si, ho tradito più volte la mia ex”

Pio e Amedeo hanno poi chiesto all’ex tronista se ha tradito una sola volta Giulia De Lellis, la quale poco tempo fa ha difeso Chiara Nasti. E il giovane ragazzo ha prima risposto affermativamente facendo però subito dietrofront:

“Se l’ho tradita solo una volta? Sì dai una volta è capitato. Ok dai no, diciamo che è capitato un paio di volte…”

Successivamente ha rivelato che la ragazza non ha proprio reagito benissimo nel momento in cui è venuta a conoscenza delle sue scappatelle: “Ha spaccato tutta la casa è successo un casino ragazzi. Sì ha spaccato tutto ha sclerato di brutto…”

L’ex tronista svela un segreto sulla sua vita privata: “Sono stato con più donne contemporaneamente”

L’irriverente duo comico ha poi chiesto ad Andrea Damante se una volta tornato single dopo la rottura con Giulia De Lellis ha avuto anche rapporti con più donne contemporaneamente. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha risposto affermativamente:

“Con quante donne sono stato insieme in contemporanea da single? Due o tre? No, più di due, ok erano quattro…”

Pio e Amedeo hanno poi continuato a fargli domande sempre più intime a cui però ha preferito glissare, visto che è pur sempre un programma televisivo: “Non si può dire in Televisione…”