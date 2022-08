Giulia De Lellis difende Chiara Nasti dalle critiche: “Vergognatevi!”

La nota influencer travolta dalle critiche sui social: l’intervento della collega

Da quando è in dolce attesa, Chiara Nasti una fashion blogger molto conosciuta nel mondo del web, fa i conti con i leoni da tastiera che non perdono l’occasione per criticarla. A intervenire in sua difesa nelle scorse ore ci ha pensato Giulia De Lellis, lasciandosi andare a un duro sfogo sui social. Quest’ultima ha espresso la sua vicinanza alla collega con queste parole:

“Ma la finite di rompere le p***e a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque”.

L’ex protagonista di Uomini e Donne si scaglia contro gli hater: “Fa schifo come vivete e parlate”

L’influencer Chiara Nasti da quando ha annunciato sui social di aspettare un figlio dal fidanzato Mattia Zaccagni, non fa altro che leggere critiche nei suoi confronti. A difenderla è stata Giulia De Lellis, invitando gli hater a smetterla: “Ma come vi permettete? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia, senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro”. L’influencer romana e ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi ha aggiunto: “Può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto di insultare lei in questo modo, tantomeno suo figlio che non è ancora nato!”. La nota imprenditrice che nelle scorse settimane è stata massacrata da Dayane Mello ha continuato a sfogarsi:

“Mi chiedo che problemi avete, pensate a migliore i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Ma fa schifo come vivete, come parlate, vergognatevi!”.

Giulia De Lellis annuncia: “A settembre farò delle scelte importantissime”

Sempre nelle scorse ore la famosa influencer e imprenditrice romana dopo aver fatto delle pulizie, ha rotto il silenzio in dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram. La fidanzata di Carlo Berretta ha fatto sapere di avere degli impegni a settembre:

“Si ricomincia in tutti i sensi, ho delle intenzioni un po’ particolari rispetto agli anni passati, farò delle scelte importantissime, un po’ di ansia”.

Poi non ha nascosto di aver passato una giornata malinconica, poichè sei anni fa ci fu il terremoto ad Amatrice: “Non so se vi ricordate, dalla parte di mia mamma ci sono state delle perdite importanti, soprattutto una”.