Andrea Damante, grosso spavento: è crollato il soffitto di una discoteca

Momento di paura per l’ex tronista durante una serata: ecco cosa è successo

L’amato deejay Andrea Damante, conosciuto dal pubblico soprattutto per essere un ex volto del popolare programma Uomini e Donne, nelle scorse ore ha preso un grosso spavento. A far sapere che l’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha vissuto un momento di paura nel corso di un evento tanto atteso dai suoi fan, precisamente durante una sua serata in una discoteca, è stata l’influencer Margherita Fosterini, molto seguita su Tik Tok, che ha raccontato tramite dei filmati ciò che è successo: “Vai a vederlo ma cade il soffitto appena entra”.



Rovinata l’esibizione del deejay: fan spaventati dalla caduta improvvisa di un tetto

Questo venerdì 14 ottobre 2022, Andrea Damante, un famoso ex tronista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, è stato ospite della famosa discoteca Globo a Vercelli. Il deejay sicuramente è stato preoccupato alla stessa maniera di tutti coloro che si trovavano nel locale per vedere la sua esibizione. In particolare l’influencer Margherita Fosterini ha fatto sapere che a seguito dell’arrivo dell’ex gieffino, è crollato improvvisamente il tetto della struttura che era piena di gente. Il filmato è diventato virale sui social ma soprattutto su Tik Tok. Fortunatamente non ci sono stati feriti, e i testuali sono alcuni dei commenti ironici scritti da chi era presente all’evento: “Vercelli regala emozioni”, “Io che me la sono presa in testa”,”Posso dire io c’ero”, “Che dire…ha spaccato”. Intanto il modello e influencer non ha rotto il silenzio sulla faccenda, dato che ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram una fotografia che lo ritrae con la fidanzata Elisa Visari, con cui sta insieme da circa due anni.

Andrea Damante ammette di aver tradito la sua ex: “E’ capitato un paio di volte”

Nei mesi scorsi l’ex protagonista del trono classico ha smentito le voci della presunta crisi con la sua fidanzata con un gesto, dato che ha fatto capire che la loro relazione procede a gonfie vele commentando uno scatto della stessa. Intanto di recente l’ex tronista è tornato a parlare dell’ex fidanzata Giulia De Lellis, nel programma Emigratis condotto da Pio e Amedeo. Il deejay ha ammesso di aver tradito la famosa influencer, facendo però una precisazione: “Se è vero che mi facevo le amiche? No. Però mi ha beccato. Ho lasciato Whatsapp collegato al computer. Se c’erano scambi di cose intime? No. Non mi ricordo cosa c’era scritto nei messaggi. A un certo punto mi ha spaccato tutta casa“. L’ex gieffino è sceso nel dettaglio, facendo sapere quante volte di preciso non è stato fedele nei confronti della sua ex: “Solo una, vabbè, è capitato un paio di volte“.