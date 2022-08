Andrea Damante smentisce la crisi con la fidanzata Elisa Visari: le sue parole

La storia tra l’ex di Giulia De Lellis e l’attrice è al capolinea? Lui mette a tacere il pettegolezzo

Nelle scorse ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha lanciato uno scoop del tutto inaspettato riguardante Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari, facendo sapere sui social che la coppia starebbe vivendo una crisi. Non si è fatta attendere la pronta reazione del noto DJ, dato che non è passato di certo inosservato il suo commento in delle recenti foto dell’attrice che ha rubato il suo cuore.

In poche parole l’ex volto di Uomini e Donne ha messo a tacere il pettegolezzo, visto che ha interagito con delle emoticon, precisamente con tre fiamme e le faccine con gli occhi a cuoricino, facendo capire che la sua relazione con la 20enne procede a gonfie vele.



L’ex tronista di Uomini e Donne ha tradito la fidanzata? “Complice la sua doppia vita notturna”

L’esperto di gossip Alessandro Rosica attraverso il suo profilo investigatoresocialofficial ha fatto sapere che la storia d’amore tra Andrea Damante e la fidanzata a quanto pare sarebbe giunta al capolinea, con queste parole: “Profonda crisi, complice soprattutto la doppia vita notturna del DJ”. Sempre il noto personaggio tra i commenti ha aggiunto: “Il lupo perde il pelo…”, facendo intendere ai tanti fan che alla giovane attrice potrebbe essersi trovata in una situazione simile a quella vissuta da Giulia De Lellis, che intanto nelle scorse settimane è stata massacrata da Dayane Mello. A proposito dell’influencer si sono espressi anche diversi utenti della rete, e la seguente è soltanto una delle tante allusioni, visto che riferendosi a lei qualcuno ha scritto: “Avrà tanti difetti ma su lui aveva ragione, è un traditore seriale“.

Botta e risposta tra la nota influencer e Elisa Visari: l’intervento di Andrea Damante

Poco dopo l’uscita della notizia che lo riguarda, l’ex tronista di Uomini e Donne si è fatto notare per aver commentato dei recenti scatti fotografici della sua fidanzata. Sotto il suo commento un fan l’ha messo in guardia: “Tutelati e di conseguenza pure chi ti è accanto lo sarà, non è possibile che tu venga ogni volta tacciato e additato sempre per le stesse cose, è un semplice consiglio”. In un ultimo post del DJ invece a una follower che si è chiesta se veramente lui e l’attrice sono in crisi, un’altra fan ha risposto: “Ma se sono insieme in questo momento”.

Nei mesi scorsi invece non è sfuggita una presunta frecciatina da parte di Giulia De Lellis indirizzata alla fidanzata del suo ex, quando ha recitato una scenetta su TikTok in cui due ragazze hanno affermato: “Amo l’ex tuo dura ancora con questa? Te credo me sto zitta”. La risposta della 20enne è arrivata, dato che ha condiviso un video ironico, e con voce doppiata ha esclamato: “Mamma mia come i ragazzini fai eh, sei tremendo e c’hai un età eh!”. Poi c’è stato l’intervento del DJ, che dopo essere stato contattato da The Pipol Gossip avrebbe detto: “Sono tutte put*****e”.