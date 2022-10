Anna Falchi delude il suo ex compagno: “Ha fatto una cosa poca simpatica”

Andrea Ruggeri torna a parlare della sua ex fidanzata: “E’ stata una rottura dolorosa”

Oggi l’ex parlamentare di Forza Italia è stato ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora su Radio 1. Quest’ultimo ha parlato per la prima volta della sua passata relazione con la popolare conduttrice Anna Falchi, non facendo mistero che la loro rottura non è stata certo una passeggiata di salute, anzi:

“Con Anna ci siamo lasciati, è stata una cosa dolorosa, come sempre quando finiscono queste storie…”

Il politico ha poi confidato di aver sofferto in particolar modo la separazione perchè ha sempre pensato che con la presentatrice de I Fatti Vostri avrebbe potuto creare una famiglia: “Io poi avevo decretato che quella sarebbe stata la mia famiglia e quindi mi fa ancora meno piacere…”

Anna Falchi, il suo atteggiamento dopo la separazione non è piaciuto all’ex: il suo amaro sfogo

Successivamente il politico Andrea Ruggeri, sempre in questa sua intervista rilasciata al programma radiofonico Un giorno da pecora su Radio 1, ha anche colto l’occasione per rivelare di aver davvero poco gradito alcune interviste rilasciate dalla sua ex compagna in questo periodo. Difatti la conduttrice de I Fatti Vostri, che pare aver voltato pagina nella sua vita con un nuovo uomo, avrebbe parlato di cose un po’ troppo personali senza un confronto con il diretto interessato: “Lei ha parlato con i giornalisti facendo interviste che mi ha tenuto nascoste invece che con me, e questo è stato ancora meno simpatico…”

Il politico non ha rimpianti dopo la rottura con la conduttrice de I Fatti Vostri: “Ci ho guadagnato io”

Andrea Ruggeri ha poi concluso questa sua intervista rilasciata al programma radiofonico Un giorno da pecora asserendo che forse con il senno di poi è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno: “Alla fine a conti fatti credo di averci guadagnato io…” Se è rimasto amico di Anna Falchi? A questa domanda il politico ha risposto laconicamente di no, non nascondendo il fatto che sia complicato rimanere amico di una donna con cui ha avuto una storia così lunga ed importante: “Non si resta amici quando si sta insieme così tanto. È andata così…” Il politico non ha comunque riserbato rancore nei confronti della ex compagna a cui vorrà sempre bene: “Ad Anna vorrò sempre bene…”