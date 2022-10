Anna Pettinelli rompe il silenzio: “Verità sul progetto con Maria De Filippi”

Maria De Filippi e la conduttrice radiofonica impegnate in un progetto insieme? La verità

Anna Pettinelli è stata una delle protagoniste assolute delle ultime edizioni di Amici ricoprendo il ruolo di insegnante di canto. Memorabili sono stati i suoi diversi scontri con il collega Rudy Zerbi. Nonostante il grande apprezzamento dimostrato dal pubblico a casa quest’anno non è più nel cast. Oggi sull’ultimo numero del settimanale Nuovo è tornata a parlare di tutta questa faccenda, asserendo di essersi divertita tanto, ma adesso è arrivato il momento di fare cose nuove. Proprio a tal proposito la giornalista le ha fatto notare che girano diverse voci di corridoio sul fatto che sia impegnata in un nuovo progetto con la De Filippi, cogliendo la palla al balzo per chiedere se sia vero: “Puoi dirci cosa bolle in pentola?”. E la donna, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito dichiarato di non avere la minima intenzione di vuotare il sacco:

“La gente parla, ma io non ho ancora intenzione di vuotare il sacco…Quindi rispondo che, almeno per il momento, è ancora tutto da vedere…”

Anna Pettinelli mette le cose in chiaro: “Non ho litigato con la conduttrice di Amici”

Successivamente la giornalista del magazine Nuovo ha chiesto alla conduttrice radiofonica e opinionista de La vita in diretta come sono adesso i rapporti con Maria De Filippi. La Pettinelli ha quindi confessato che i rapporti sono assolutamente sereni, cogliendo l’occasione per smentire tutte le illazioni circolate in quest’ultimo periodo su un loro eventuale litigio:

“Direi ottimi rapporti…A chi insinua che abbiamo litigato rispondo che non è assolutamente vero…Tra noi non c’è maretta…”

Sulla sua esperienza ad Amici la speaker radiofonica, che giorni fa ha litigato con Paola Ferrari in diretta da Alberto Matano, non ha fatto mistero che la rifarebbe anche subito: “E’ stata un’esperienza più bella del mondo e la rifarei…Però ci sono anche tante cose nuove da esplorare, quindi va bene così…”

Stefano Andrea Macchi, l’ex fa una precisazione: “Per me è tutto a posto”

La giornalista di Nuovo ha poi fatto notare ad Anna Pettinelli che il suo ex compagno non ha aspettato molto per iniziare una nuova storia d’amore, volendo sapere una sua opinione a tal proposito. E l’ex insegnante di canto di Amici ha risposto che solitamente lui non è uno che aspetta, anche se comunque non ha niente contro, visto che la loro storia era già finita: “Non ho idea di cosa sia successo…In ogni caso ci eravamo già lasciati, quindi per me è tutto a posto…Gli auguro di essere felice…”