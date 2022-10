Antonella Clerici, commozione per la morte del cantante: “Se n’è andato”

Dolore a E’ sempre mezzogiorno, la conduttrice ricorda l’artista scomparso: “Grazie per tutta la gioia”

Il mondo della musica da ieri è in lutto. Da quando è stata ufficializzata la notizia della morte di Franco Gatti, cantante dei Ricchi e Poveri, tutti i colleghi del mondo dello spettacolo, e i tantissimi fan del gruppo, si sono stretti nel dolore. Tanti i ricordi e gli omaggi che anche in televisione gli addetti ai lavori stanno portando avanti ed oggi anche Antonella Clerici si è unita in apertura della nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno in onda come sempre dalle 11:55 su Rai1. E così rivolgendosi al mestro della trasmissione Antonella ha detto:

“Vorrei che lei oggi metta tante canzoni dei Ricchi e Poveri. Perché li amo moltissimo, per salutare Franco che se n’è andato e mandare un grande abbraccio da parte mia ad Angelo, Angela e Marina. Grazie per tutta la gioia che ci avete dato con le vostre canzoni”.

Antonella Clerici dedica la puntata alla musica e a Franco Gatti: “Le canzoni ci tengono compagnia”

Se ieri la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno aveva ricordato un attore scomparso oggi la puntata dell’amatissimo programma culinario di Rai1 è stata dedicata interamente alla musica. E così, dopo aver chiesto al maestro che si occupa della scelta dei brani nella trasmissione di abbondare con le canzoni dei Ricchi e Poveri, in onore di Franco Gatti, la conduttrice ha detto:

“Quindi oggi canzoni dei Ricchi e Poveri che ci tengono compagnia”.

La conduttrice di Rai1 pazza di un gruppo musicale: “E’ la mia canzone preferita in assoluto”

Oltre ai Ricchi e i Poveri c’è un altro gruppo di cui Antonella Clerici ha voluto parlare durante la puntata odierna. Si tratta dei Maneskin, da lei più volte elogiati. In particolare il maestro della trasmissione oggi ha messo il nuovo brano del gruppo dal titolo “The Loneliest” molto apprezzato dalla conduttrice.

“Grazie maestro che apre con la mia canzone in assoluto preferita dei Maneskin”

ha detto la Clerici. Quest’ultima ha poi raccontato che il gruppo il 31 ottobre inizierà il tour mondiale e questa canzone è già prima in classifica in tutto il mondo.