Antonella Clerici, ricordo commovente: “Era un grande”, l’attore è morto

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ricorda l’attore: la frase iconica

Una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno ha intrattenuto il numeroso pubblico di Rai1 come sempre dalle 11:55 tra gustosissime ricette, riflessioni profonde e divertenti gag tra lo staff del programma. In particolare oggi, ad inizio puntata durante lo spazio che dedica alla riflessione del giorno, Antonella Clerici ha ricordato Alberto Sordi, attore indimenticabile del panorama cinematografico italiano. La conduttrice ha spiegato quanto a lei piaccia condurre una vita semplice, fatta di natura e rapporti personali. Un mondo che oggi sembra scomparire sempre di più. Secondo lei invece bisognerebbe ritornare a quei valori e a tal proposito ha ricordato una frase dell’attore: “Una volta anche solo il fatto di andare a piedi, di salutarsi, di sentirsi parte di una società, aiutava ad essere più umani”.

“Era un grande”

ha commentato Antonella.

Antonella Clerici e la rivelazione sul grande volto cinematografico: ecco la sua ricetta del cuore

Dopo aver dato un bellissimo annuncio a E’ sempre mezzogiorno la conduttrice ha continuato a parlare del grande Alberto Sordi annunciando la presenza in studio di Angela Frenda. Quest’ultima ha fatto diverse rivelazioni sull’attore. Ad esempio quest’ultimo non amava essere chiamato Albertone, mentre era una persona molto umile anche a tavola. Il suo pranzo preferito era a base di bruschetta, un bicchiere di vino e in estate aggiungeva anche una fetta di cocomero. Molti nel tempo gli hanno dato del tirchio ma la verità è che sapeva dare il giusto valore a tutto, anche al cibo. Il suo piatto preferito era la pasta al sugo con polpette, preparata oggi da Francesca Marsetti.

“Ciao Franco”, la conduttrice dispiaciuta per un recentissimo lutto

Si è dato dunque largo spazio al ricordo di Alberto Sordi, svelando che non amava la cucina etnica e pasticciata.

“Io lo conobbi in un’intervista a Domenica In”

ha raccontato Antonella Clerici svelando che proprio lui gli disse quanto amava la pasta. Mentre andava in onda la puntata intanto su tutti i giornali veniva riportata la notizia della morte di Franco dei Ricchi e Poveri. E così, non avendolo potuto ricordare in puntata, in queste ore la Clerici sulle stories del suo profilo Instagram ha scritto: “Ciao Franco”.