“Antonella Clerici era paralizzata”: Nina Zilli svela un retroscena su Sanremo

Oggi è un altro giorno, Nina Zilli svela un retroscena su Sanremo: “Ho rischiato di scivolare”

Nella puntata di oggi del suo talk, Serena Bortone ha avuto ospite Nina Zilli, cantante di grandi successi come 50mila e L’amore è femmina che varie volte ha partecipato al Festival di Sanremo. E proprio riferendosi al Festival di Sanremo 2018, condotto da Antonella Clerici, la cantante ha svelato un retroscena inedito che in pochi conoscono. La Zilli, dopo aver visto una clip riassuntiva delle sua partecipazioni alla kermesse musicale, ha svelato:

“Come vedete rispetto agli altri ero molto più sudata perché praticamente Antonella Clerici disse ‘Nina Zilli’ io uscii e rischiai di scivolare davanti a tutte le prime file… Ho rischiato veramente di cadere…fortunatamente da casa non capirono ma in platea si senti un ‘ohh’.”

Antonella Clerici, la cantante svela un retroscena nel talk di Rai1: “Era paralizzata”

Nina Zilli ospite ad Oggi è un altro giorno ha spiegato meglio cosa è successo la sera della sua esibizione al Festival di Sanremo nel lontano 2018. In pratica il suo stilista le aveva consigliato di entrare in scena in maniera sicura e determinata con delle grandi falcate, la cantante lo fece ma a causa della poca esperienza e del vestito troppo stretto ha rischiato di cadere rovinosamente davanti a tutta la prime fila del Teatro Ariston spaventando non solo gli spettatori ma anche la conduttrice della Kermess, attualmente al timone di È sempre mezzogiorno:

“Antonella Clerici era paralizzata e si sente che mi dice ‘Nina sei pronta?’ Io avevo la frangetta così… quando mi riguardo mi vedo paonazza e preoccupatissima.”

Nina Zilli confessa nel talk di Serena Bortone: “Ho subìto le violenze dei bulli”

Nel talk di Rai1 la cantante si è raccontata a 360° sbilanciandosi non solo sulla sua carriera di cantante e di esordiente attrice ma anche sulla sua vita privata. Attualmente è felice accanto al rapper e produttore Danti (Daniele Lazzarin) ma in passato, da ragazzina, è stata vittima di bullismo. La cantante ha confessato: “Ero una bambina introspettiva, nerd. Fino a 13 anni ho portato l’apparecchio ai denti. Ero un po’ una sfigatina… Ho subìto le violenze dei bulli. Ma questa cosa mi ha creato una grande corazza. Ha fatto sì che me ne fregassi.”