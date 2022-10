Antonella Elia, che giudizio: “Non è la Carlucci, ma neanche una sprovveduta”

La showgirl inviata dello show mattutino. Il conduttore: “Ecco perchè l’hanno scelta”

Il noto conduttore e giornalista Maurizio Costanzo, da anni cura una sua rubrica sul settimanale Nuovo. Il marito di Maria De Filippi ha preso le difese di Antonella Elia rispondendo al pensiero che una spettatrice ha espresso sulla famosa showgirl, visto che riferendosi al fatto che è l’inviata di Citofonare Rai2, il programma mattutino condotto da Simona Ventura e Paola Perego ha dichiarato:

“Conosce le dinamiche della televisione, sfodera un bel sorriso quando sta di fronte alla telecamera, e sa essere brillante e simpatica. Credo che l’abbiano scelta per questi motivi“.

Frecciatina all’ex opinionista del noto reality da una spettatrice: interviene Maurizio Costanzo

Il pubblico da casa ha sempre qualche critica da fare ai personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Una spettatrice siciliana ad esempio, ha espresso il suo parere su Antonella Elia lanciandole una frecciatina, nella rubrica del settimanale Nuovo curata dal marito di Maria De Filippi: “E’ proprio vero che partecipare ai reality paga. Guardi per esempio lei ha fatto Temptation Island, il GF Vip, come concorrente e poi da opinionista. E ora si è conquistata un posto di lavoro come inviata da Citofonare Rai 2. Una carriera miracolosa, che altro avrebbe potuto fare!“. Il giornalista ha elogiato la showgirl:

“Non sottovaluti, la ex valletta di Corrado non è certo Milly Carlucci, ma nemmeno una sprovveduta. Lo dimostra proprio il percorso che ha fatto, mettendosi in gioco in vari reality”.

Il conduttore ha elencato i programmi in cui l’inviata dello show mattutino di Rai 2 si è messa in gioco: “Ha partecipato a Pechino Express arrivando seconda, ha vinto L’Isola dei famosi, gareggiato a Tale e Quale Show, e poi ha vestito i panni di opinionista in programmi come Live – Non è la d’Urso, e CR4 – La repubblica delle donne”.

Il pronostico su Antonella Elia: “Chissà che non arrivi per lei una trasmissione da condurre”

Maurizio Costanzo ha continuato a fare degli apprezzamenti all’ex gieffina e ex opinionista del Grande Fratello Vip: “Insomma è un po’ prezzemolina di programmi leggeri e il merito è delle sue abilità a muoversi in contesti simili, ma diversi”. Inoltre il conduttore si è detto convinto che la showgirl prima o poi avrà un ruolo da protagonista, per essersi lasciato andare a questo pronostico sull’inviata della nuova edizione di Citofonare Rai2: