Antonella Fiordelisi contro Ginevra Lamborghini: botta e risposta surreale

Grande Fratello Vip, la concorrente provoca Ginevra Lamborghini: “Risarcisci i soldi”

Sul finire della trasmissione Alfonso Signorini ha invitato la sorella di Elettra Lamborghini al centro dello studio. Il motivo? Le ha fatto vedere una clip in cui Antonella Fiordelisi gliene ha dette di tutti i colori in questi ultimi giorni. Una volta finito l’RWM il conduttore le ha messe l’una contro l’altra, nella speranza si chiariscano. Ed in questa circostanza se ne sono dette invece di tutti i colori. E’ stata proprio Antonella ad aver affilato subito le unghie lanciandole una bella frecciata velenosa:

“Volevo dirti che cantando la tua canzone sicuramente ti avrò fatto fare views…Quindi con i soldi che prenderai dalla Siae ti consiglio di risarcire i soldi a quelli che ti hanno mandato gli aerei ‘Gintonic’…”

Antonella ha poi sfoderato l’ultimo affondo: “Spero che arriverà un aereo con su scritto solo ‘Tonic’ perchè l’alcolico non ci piace più…”

Antonella Fiordelisi nel mirino dell’ex concorrente: “Ha usato epiteti infelici”

Ha poi ripreso la parola Ginevra Lamborghini, che non ha nascosto di non aver per nulla gradito il fatto di essere continuamente criticata dalla concorrente del Grande Fratello Vip, soprattutto perchè ha usato epiteti nei suoi confronti poco carini:

“Gli epiteti che ha usato nei miei confronti in questi giorni…Io ho solo dato una mia opinione…Evita poi di tirare in mezzo altre persone…”

Ginevra, che poco prima è stata messa spalle al muro da Marco Bellavia, ha chiesto alla sua rivale il motivo per cui nutre questa antipatia nei suoi confronti: “Mi hai offesa…” Ed Antonella, con estrema schiettezza, ha subito dichiarato di averla sempre difesa, ma nel momento in cui lunedì scorso l’ha vista muovere accuse nei suoi confronti c’è rimasta molto male: “Hai 30 anni non ne hai 18…Hai detto ad Edoardo di scappare…Ma come ti permetti?”

GF Vip, la concorrente punta il dito contro Ginevra: “Non vorrei mai avere un’amica come te”

Antonella Fiordelisi è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Ginevra, arrivando anche a dire di non voler mai un’amica come lei: “Fatti un esame di coscienza…” Signorini ha poi chiesto a quest’ultima il perché Antonino non dovrebbe fidarsi della Lamborghini. E la giovane influencer, con estrema schiettezza, ha subito risposto che nel momento del bisogno lei gli avrebbe girato le spalle: “Mi aspettavo lo difendesse quando è stato attaccato da tutti, invece lo ha criticato…Non vorrei mai un’amica così…”