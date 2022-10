Antonella Fiordelisi stronca Edoardo Donnamaria: “Non voglio un uomo così”

La nomination della discordia: la ragazza si scaglia contro Ciupilan

Ieri sera è stata una puntata del Grande Fratello Vip ricca di scontri, emozioni e sorprese. Durante le nomination che quest’anno sono più bollenti che mai, George Ciupilan ha nominato la Fiordelisi dando la motivazione che non gli è piaciuto il suo comportamento con Edoardo Donnamaria, ovvero di farlo ingelosire e soffrire in maniera ingiustificata. A quel punto la ragazza non ci ha visto più dicendo che non le pareva una motivazione sensata e che avrebbe apprezzato di più che avesse detto che non c’è sintonia tra i due, ciò che ha fatto lei ricambiando la nomination pochi istanti dopo. Il volto di Forum non è intervenuto durante questa discussione e questo non è andato giù alla modella.

La ragazza è rimasta delusa dal mancato intervento dell’uomo: altra incomprensione tra i due

Poi Antonella dopo la puntata si è sfogata con alcuni inquilini in cucina e, oltre a criticare il tiktoker per la motivazione a suo parere fuori luogo, affermando di averlo sotterrato, si è espressa anche in merito a Edoardo, non riservandogli parole molto carine. La ragazza ha detto che non le sta bene il fatto che l’uomo non l’abbia difesa, dicendo che può benissimo fare il suo percorso da sola: “Ho più pa*** degli uomini io, io un uomo così non lo voglio a fianco a me”. Parole pesanti della donna, e non è la prima incomprensione tra i due degli ultimi giorni, come sottolineato anche da Alfonso Signorini in puntata, con invece Donnamaria che poche ore fa aveva affermato di aver rivalutato la ragazza per alcuni suoi comportamenti che non aveva apprezzato.

Raffreddamento nel rapporto tra i due giovani: come si evolverà la vicenda?

C’è quindi stato un palese raffreddamento tra Antonella ed Edoardo che è parso chiaro agli occhi di tutti. Sonia Bruganelli si è espressa sulla vicenda anche al GF Vip Party, dicendo che secondo lei la ragazza sta giocando e non è veramente interessata all’uomo, mentre lui sembra più preso, e ha anche detto che secondo lei il volto di Forum ha sbagliato a focalizzarsi subito con la donna ma che avrebbe dovuto aspettare l’ingresso imminente di altre concorrenti, con la modella brasiliana Helena Prestes che scalpita, essendo amica di Nikita Pelizon, con la quale ha fatto coppia nell’ultima edizione di Pechino Express, ma che soprattutto ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese la scorsa estate, con l’uomo che si dice preoccupato di un suo possibile ingresso, mentre la donna ha detto nel programma di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli di avere un contratto lavorativo imminente, non negando una sua possibile partecipazione al reality. Anzi, la sudamericana ha affermato che entrerebbe volentieri nella casa di Cinecittà e che si divertirebbe insieme all’amica. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore e se ci saranno conferme a proposito.