Edoardo Donnamaria rivaluta Antonella Fiordelisi: “Pensavo fosse diversa”

L’uomo si è mostrato deluso per alcuni comportamenti della ragazza: “Io non mi comporterei così”

Sta succedendo di tutto nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip. Questa sera andrà in onda un’altra puntata di questa edizione e sicuramente Alfonso Signorini chiederà delucidazioni al volto di Forum e alla modella, dato che sono iniziate le prime gelosie e scaramucce tra i due. Il ragazzo si è mostrato deluso e irritato dal comportamento della donna di massaggiare i glutei di Antonino Spinalbese, prendendolo anche come dispetto per farlo ingelosire, e le ha dato della incoerente perché anche lei fa scenate di gelosia. Edoardo ha detto che è una persona sensibile e da fidanzato non farebbe mai massaggi ai glutei o cose simili a un’altra ragazza e non gli piacciono le provocazioni di Antonella.

Edoardo fa dichiarazioni pesanti sulla modella: “Pensavo fosse un altro tipo di persona”

Poi il volto di Forum, chiaramente abbattuto e deluso dalla Fiordelisi, si è sfogato con Carolina Marconi dicendo che pensava che Antonella fosse una persona diversa da quella che si sta rivelando ora. Secondo lui la donna non si sta curando dei suoi sentimenti e di come può prendere alcuni suoi comportamenti e ha detto che deve iniziare anche lui a fare lo stesso. Questo suo continuo stuzzicare e provocare per farlo ingelosire e rimanere male non gli è andato giù. C’è stato quindi un raffreddamento negli ultimi giorni tra i due ragazzi e ciò terrà banco anche nella puntata di questa sera del GF Vip. Vedremo se questo è solo un momento di allontanamento oppure i due cambieranno in maniera definitiva il loro rapporto d’ora in avanti.

Cosa accadrà nella puntata di questa sera: scontri e tante emozioni

Nella puntata di questa sera potrebbe esserci un altro aggiornamento su Marco Bellavia e su ciò che ha postato nelle ultime ore, con Signorini che potrebbe dare nuove notizie ai “vipponi”, così come ciò che hanno causato mediaticamente le ultime dichiarazioni di Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone. Ci saranno sicuramente alcune sorprese per i concorrenti, così come si parlerà delle discussioni accese tra Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti e quella tra Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese. Inoltre ci saranno le ennesime nomination che si preannunciano nuovamente infuocate. Infine veleggia sulla casa del Grande Fratello Vip l’ombra di nuovi concorrenti che sono pronti a sbarcare nella casa più spiata d’Italia nelle prossime puntate, viste le squalifiche e i ritiri dei giorni precedenti, e si vocifera l’entrata imminente della modella Helena Prestes, amica di Nikita Pelizon con la quale ha partecipato in coppia all’ultima edizione di Pechino Express, con la brasiliana che ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese la scorsa estate.