Antonella Fiordelisi su tutte le furie con Gegia: “Sei senza cervello”

Il conduttore sbotta contro l’attrice: “Non è l’unica scemenza che hai detto”

La puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda questa sera non è stata per niente facile, poichè è stato affrontato il caso Marco Bellavia, che ha abbandonato il gioco dopo non aver avuto il sostegno dalla maggior parte dei concorrenti. A seguito della squalifica di Ginevra Lamborghini, il conduttore ha ripreso Gegia per ciò che ha detto durante la pausa pubblicitaria:

“Ce lo dovevamo tenere…detto da una che è iscritta all’albo dei psicologi non è l’unica scemenza che hai detto“.

La giovane influencer zittisce la comica: “Sei una persona insensibile”

Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip non si poteva non parlare del ritiro di Marco Bellavia, dopo aver vissuto dei momenti difficili nella casa di Cinecittà. Il conduttore dopo che Ginevra Lamborghini è stata squalificata ha affermato: “E’ appena successa una cosa che è veramente ignobile”. E’ intervenuta Sonia Bruganelli dopo l’uscita della cantante: “Gli adulti…nessuno è andato da lei, e ha detto guarda che è anche colpa mia, nessuno si è sentito di dire esco con te, di dare l’esempio”. Anche Giulia Salemi ha rotto il silenzio, visto che dopo aver precisato che il popolo del web vorrebbe giustizia anche per altri gieffini ha aggiunto: “Come Giovanni, Gegia…in pubblicità ha detto un’altra frase infelice”. Il conduttore dopo aver riaperto il collegamento con la casa ha ripreso il suo discorso: “Quel pianto di Ginevra credo sia nel cuore di tutti noi, non è l’unico provvedimento, in pubblicità ho sentito un’altra ca***t*”. L’attrice con il pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci, si è giustificata: “L’ho sempre trattato bene, ho visto che stava depresso, e questo l’ho visto non solo come amica, mi ha detto mi dai un parere personale da psicologa, dopo un po’ che dormivano cominciava a saltare nel letto, risaltava, gli ho detto si può sapere che hai, ti è capitato mai di avere deliri di onnipotenza, gli ho detto per favore non dirmi str*nz*t*”. Il conduttore le ha detto: “Nei suoi confronti hai avuto un atteggiamento di chiusura”. A scagliarsi contro l’attrice è stata Antonella Fiordelisi, che di recente è stata furiosa:

“E’ da giorni che cerco di farle capire, a una persona che non sta bene gli dici esci da questa casa, sei una persona insensibile, senza cervello”.

L’opinionista fa un rimprovero a una concorrente: “Ecco cosa avresti dovuto dire ai tuoi compagni”

Sara Manfuso riferendosi a Sonia Bruganelli ha affermato: “Sulla lotta al bullismo, sulle discriminazioni, violenza di genere non riesco a prendermi dei giudizi così violenti da un’opinionista”. Il conduttore ha replicato: “E’ libera di manifestare le sue opinioni, il GF Vip ha analizzato il comportamento di ciascuno di voi, sei tra le poche persone che non abbiamo tirato in ballo”. L’imprenditrice ha rotto il silenzio: