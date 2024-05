Beautiful, John McCook e la malattia del figlio: “Ecco perché ne parlo solo ora”

Il figlio dell’attore di Eric è schizofrenico: “Ne parlo solo ora perché è importante alzare il velo su certi temi”

Beautiful è una delle soap più longeve della storia della televisione. Va in onda con immutato successo da ben 37 anni ed è seguita in 100 Paesi in tutto il mondo tra cui l’Italia dove viene trasmessa tutti i giorni su Canale5 alle 13:45. Uno dei personaggi più amati della soap americana è Eric Forrester, il fondatore della Forrester Creations, la casa di moda famosa in tutto il mondo. Eric è interpretato da John McCook sin dalla prima puntata. L’attore ha rilasciato una toccante intervista sul Corriere della Sera in cui ha rivelato per la prima volta che il figlio Jake, 43 anni, soffre di schizofrenia. Una malattia che è stata diagnosticata con un ritardo di anni. Ecco perchè McCook ha deciso di parlarne solo ora:

“È importante alzare il velo e tenere aperta una discussione su certi temi, anche per far sentire meno sole altre persone che stanno vivendo tutto questo”.

Jake, con l’aiuto della madre Laurette, ha pubblicato un libro: “The Cliffs of Schizophrenia: A Mother and Son Perspective” in cui ripercorre la sua malattia. L’attore di Eric si sta impegnando per far conoscere il libro a più persone possibili.

John McCook ammette: “Non ho capito subito che mio figlio era malato”

L’attore che interpreta Eric Forrester in Beautiful è molto orgoglioso del figlio, di ogni sua conquista ed è felice che sia riuscito a scrivere un libro nonostante la schizofrenia sia una malattia invalidante. John McCook ammette sulle pagine del Corriere della Sera:

“Prima che davvero riuscissi a capire di cosa si trattasse è dovuto passare un po’ di tempo. A volte un padre non capisce subito come stanno le cose. Un padre dev’essere educato per capire che molte delle cose che vede sono sintomi. E, invece, all’inizio con mio figlio ho avito una reazione primitiva”.

Beautiful, l’attore di Eric: “Sarebbe una grande sfida affrontare il problema delle malattie mentali nella soap”

In Beautiful spesso vengono affrontate anche tematiche sociali. E se venisse trattato anche il problema delle malattie mentali? Ecco cosa ne pensa John McCook: “Sarebbe una grande sfida. Rappresentare al cinema o in tv le difficoltà di chi ha problemi mentali in un modo corretto sarebbe molto utile, ma per ora lo si fa sempre e solo attraverso cliché”. L’appuntamento con Beautiful è tutti i giorni alle 13:45 su Canale5 (QUI le anticipazioni americane).