Marco Bellavia abbandona il GF Vip: Antonella Fiordelisi su tutte le furie

Il mental coach lascia il gioco: proteste dal popolo della rete dopo il comunicato

Marco Bellavia dopo aver lamentato problematiche legate alla sua salute mentale, facendo sapere ad Antonella Fiordelisi di cosa soffre ha preso una drastica decisione. Il mental coach che si trovava in nomination contro Sofia Giaele De Donà e Giovanni Ciacci ha abbandonato il gioco, e ad annunciarlo è stata la produzione del reality sui canali social con questo comunicato: “Ha deciso di abbandonare la casa. Il televoto è stato annullato”. La reazione del popolo della rete non si è fatta attendere, visto che sono parecchi coloro che stanno protestando.

Il sfuriata dell’influencer dopo l’uscita dell’ex conduttore: “E’ opportuno chiedergli scusa”

Il concorrente Marco Bellavia in questi giorni di permanenza nella casa del GF Vip 7 non ha fatto mistero delle sue difficoltà psicologiche, che lo portano spesso a essere malinconico e sofferente. L’ex conduttore di Bim Bim Bam è stato preso di mira da quasi tutti i compagni di gioco tranne da Antonella Fiordelisi, a cui ha trovato il coraggio di raccontare il suo malessere. Attilio Romita ha letto un comunicato del reality riguardante il 57enne agli altri coinquilini: “Ha deciso di abbandonare la casa, per questo motivo il televoto è stato annullato”. La reazione dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo non si è fatta attendere, visto che si è scagliata contro i concorrenti:

“E’ opportuno chiedergli scusa per le cose che gli avete detto, avete detto che recitava, uno che recita non se ne va così, è anche la pressione di tutti quanti che lo avete attaccato, ho visto delle scene che si potevano evitare”.

La sorella di Elettra riconosce l’errore fatto: “Si può tornare sui propri passi”

Wilma Goich ha replicato all’influencer originaria di Salerno: “Non mi dire che erano problemi nostri, stava sdraiato a braccia larghe, sbatteva i piedi, non era l’ambiente giusto per lui, datti una calmata, stai dicendo ca**at*”. Anche Sara Manfuso ha espresso il suo parere: “Ho detto che secondo me aveva bisogno di cure, quando una persona non sta bene ha bisogno di un supporto psicologico, adesso senza fare polemica, speriamo che lui stia bene, ci abbiamo parlato tutti”. Ginevra Lamborghini che nelle scorse ore ha rivolto delle parole choc al 57enne ha ammesso:

“Non sta bene lo abbiamo preso per il c*l*, è una persona che sta male, abbiamo sbagliato noi, si può anche tornare indietro sui propri passi”.

E’ intervenuta anche Gegia, che ci ha tenuto a precisare: “Non ho mai detto che recitava, ho detto che non stava bene”. Charlie Gnocchi invece dopo aver raccontato agli altri concorrenti che l’ex conduttore ha avuto paura di poter essere eliminato, ha aggiunto: “Stamattina l’abbiamo visto in uno stato pazzesco, abbiamo detto ha un problema che deve essere risolto con la medicina”.