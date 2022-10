Antonella Fiordelisi torna ad attaccare Gegia: “Non sta bene! Insensibile”

L’influencer dubbiosa sull’atteggiamento dell’attrice: “Non capisco se ci è o ci fa”

Antonella Fiordelisi una delle concorrenti del seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini diventata una beniamina del pubblico per essere stata l’unica a difendere Marco Bellavia, continua a non risparmiare critiche a Gegia, dopo lo scontro avuto nella puntata di lunedì e un recente diverbio a tavola. L’influencer e modella si è lamentata ancora una volta dell’atteggiamento dell’attrice, non nascondendo la sua perplessità durante una chiacchierata con Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro e Wilma Goich, dato che ha affermato: “Non capisco se ci è o ci fa”.

La reazione della comica all’uscita dello stylist ha spiazzato la modella: “Non capisco perchè ha pianto”

Nelle scorse ore Antonella Fiordelisi ha commentato con alcuni concorrenti del GF Vip 7 il comportamento che Gegia ha avuto nell’appuntamento serale di lunedì. Per iniziare l’ex schermitrice dopo aver sottolineato che secondo lei l’attrice non è stupida ha affermato: “E’ proprio insensibile”. A questo punto l’influencer non ha nascosto di non capire la reazione che la comica ha avuto quando Giovanni Ciacci ha abbandonato la casa di Cinecittà, per essere stato eliminato dal pubblico:

“Non ho capito perchè si è messa a piangere quando è uscito, questa non sta bene! L’altra volta quando ho fatto i piatti lei li doveva asciugare, sai che ha fatto? Ha asciugato un piatto e se nè andata”.

A dire la sua ci ha pensato anche Daniele Dal Moro, che riferendosi alla 63enne che intanto si trova nella bufera mediatica per le parole scioccanti rivolte a Marco Bellavia ha detto: “A un certo punto no…con lei faccio fatica”. Sempre di recente ci sono state forti tensioni a tavola proprio tra l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo e la concorrente originaria della provincia di Lecce: in particolare la giovane modella si è lamentata della sua compagna di gioco dicendole di non fare niente nella casa di Cinecittà.

Gegia stroncata nel tg satirico di Antonio Ricci: “Se lei è psicologa allora Putin è un mediatore amabile”

Intanto l’attrice è stata criticata a Striscia la notizia dal conduttore Alessandro Siani, dopo che sono state trasmesse le clip sul caso Marco Bellavia. La 63enne soltanto dopo essere stata spronata dagli altri concorrenti ha rivolto le sue scuse al mental coach in confessionale, ma questo suo gesto non è bastato. Il noto comico infatti l’ha stroncata, per non aver compreso gli stati d’animo dell’ex conduttore di Bim Bum Bam nella casa più spiata dagli italiani: