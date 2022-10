Gegia nella bufera mediatica: l’ordine degli psicologi apre un’istruttoria

L’attrice bersagliata dal web: chiesti provvedimenti dopo le sue frasi scioccanti

Dopo le frasi scioccanti pronunciate, Gegia, una delle concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini rischia di essere radiata dall’albo degli psicologi per il suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia. L’attrice che ieri sera ha rischiato di uscire dalla casa di Cinecittà per essere finita in un televoto flash, ha scatenato una vera e propria bufera mediatica. In particolare parecchi telespettatori hanno contestato l’atteggiamento della donna invitando l’ordine degli psicologici del Lazio a prendere dei provvedimenti, e la commissione stando a quanto ha riportato l’agenzia Dire e Fanpage avrebbe aperto un’istruttoria.



Tanti cittadini turbati dal comportamento della comica: ecco dove verrà valutato il caso

L’ordine degli psicologi del Lazio ha valutato il caso Gegia al GF Vip 7, dopo le frasi orrende che la stessa ha rivolto a Marco Bellavia, che più volte ha dimostrato di aver bisogno di aiuto e di sostegno dai suoi compagni di gioco prima di abbandonare il gioco. A farlo sapere è stata la commissione con queste parole: “Sono state inviate diverse segnalazioni da parte di provati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo come da prassi verrà aperta un’istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede vari mesi nel quale la commissione dovrà valutare il caso che ribadisce l’ordine, verrà sicuramente affrontato“. Non tutti sanno che l’attrice è laureata in psicologia, e a proposito di ciò il conduttore ieri sera è sbottato contro di lei per aver detto durante una pausa pubblicitaria: “Dovevamo tenercelo e sentire le sue ca***t*?” riferendosi al mental coach. La reazione di Alfonso Signorini non si è fatta attendere: “Siamo andati in pubblicità e ho sentito un’altra c***at*. Detto da una che è iscritta all’albo degli psicologi? Questa non è l’unica scemenza che hai detto”.

Gegia sbotta durante lo scontro con l’influencer: “Mi sono proprio rotta!”

Intanto nella casa di Cinecittà è scoppiata una discussione che ha visto protagonista proprio l’attrice e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima dopo pranzo ha fatto notare agli altri coinquilini che la comica non collabora soprattutto quando si deve sparecchiare e fare la tavola: “I piatti non l’ha mai lavati. L’altra volta mi hai lasciato da sola. Tu fai intrattenimento ma non asciughi i piatti. In casa non fai nulla”. La 63enne che ieri sera è stata zittita in malo modo da Cristina Quaranta si è difesa sbottando: