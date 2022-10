Antonino Spinalbese spiazza su Giaele De Donà: ha ammesso il suo interesse

I due concorrenti ammettono di piacersi: rotto il silenzio sul loro rapporto

L’evidente sintonia tra Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, non è sfuggita al pubblico e agli altri vipponi. La stilista prima di sapere l’esito del televoto ha rotto il silenzio sul suo rapporto con l’hairstylist, ammettendo: “Mi trovo benissimo, mi piace molto come persona”. L’ex di Belen Rodriguez dopo aver sentito ciò che la sua compagna di gioco ha detto su di lui, ha affermato: “A parte che mi fa piacere sentire alcune frasi del genere, ci tengo a dire una cosa, che lei per quello che si è fatta vedere fino a oggi non ha solo superficialità, mi piace assolutamente“.



L’ex di Belen Rodriguez smentisce l’insinuazione della modella: “Non è successo niente sotto le coperte”

Nella puntata del GF Vip 7 di questa sera, Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà sono venuti a conoscenza di ciò che alcuni concorrenti hanno detto della loro intesa. Antonella Fiordelisi soprattutto è arrivata a insinuare che tra i due sia successo qualcosa: “Sono andati oltre, si sono toccati un po’, chi lo sa, perchè sotto le coperte non ci sono le telecamere”. L’hairstylist ci ha tenuto a fare una precisazione: “Sotto le coperte non è mai accaduto niente, erano braccia o gambe”. Intanto la stilista ha replicato a Sonia Bruganelli ironizzando: “Vedi che non ho i freni, mi sto lasciando parecchio andare!”. Il conduttore dopo essere stato ripreso in studio, invece per non essersi reso conto di aver chiamato Ginevra l’influencer che ha una grande passione per la moda ha affermato: “Che pall* che siete, uno può pure sbagliare un nome dopo quattro ore di diretta e che cavolo”. Il parrucchiere che di recente si è arrabbiato con gli autori, alla domanda di Alfonso Signorini se pensa sempre alla sorella di Elettra Lamborghini, ha risposto: “Mi sono esposto a differenza di alcune mie ex in maniera troppo accentuata nei suoi confronti, mai dichiarato una frase negativa nei suoi confronti, anche se comunque lei l’ha presa a male, per me è come se non avesse detto nulla”. A smentirlo è stata la moglie di Paolo Bonolis: “Io ho visto che c’è rimasto malissimo”.

Lo sfogo della stilista durante le nomination: “Se la devono prendere sempre con me”

Ginevra Lamborghini ha rotto il silenzio sulla crisi con il fidanzato: “Sono in un periodo che non si capisce, non c’entra niente Antonino”. Durante le nomination, Carolina Marconi ha fatto il nome di Giaele De Donà: “Non gliene frega niente della mia amicizia”. La replica della stilista è stata: “Mi sono sentita pugnalata alle spalle”. La showgirl venezuelana ha rincarato la dose: “Non dire bugie, sei stata l’unica a vedermi piangere nel letto”. Anche Nikita Pelizon ha nominato la gieffina originaria di Treviso, augurandosi che possa uscire dal gioco: “Vai in crisi totale nel tuo matrimonio”. La 23enne si è sfogata: “Non sanno chi nominare, se la devono sempre prendere con me“.