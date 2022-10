Antonino Spinalbese e la mancanza di Ginevra Lamborghini: “Sento un vuoto”

L’uomo ha già dichiarato di sentire la mancanza della ragazza nella Casa

La quinta puntata del Grande Fratello Vip è stata un colpo al cuore per l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Infatti, Ginevra è stata squalificata per aver detto una bruttissima frase che, come dichiarato anche dallo stesso Alfonso Signorini, non poteva essere punita diversamente. La ragazza è scoppiata a piangere dopo aver conosciuto il suo destino e anche in studio, venendo rincuorata da Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Però i due ragazzi sono riusciti a interloquire nuovamente a distanza, con l’uomo in confessionale che aveva già palesato la mancanza per la Lamborghini, con la donna che ha provato a fargli coraggio. Poi Spinalbese, parlando con altri inquilini, è stato molto chiaro al riguardo: “Sono sincero e mi sbilancio anche, effettivamente a me manca come persona Ginevra”.

Il rapporto tra i due giovani all’interno della casa del GF Vip

I due ragazzi avevano legato molto nei pochi giorni di permanenza insieme all’interno della Casa. Infatti, sin da subito avevano avuto una complicità e un’alchimia fuori dal comune, con Ginevra che aveva fatto anche dei massaggi all’uomo oltre a scambiarsi alcuni abbracci. Antonino anche stamattina è sembrato palesemente abbattuto per ciò che è successo nella quinta puntata del reality, venendo confortato tra le altre da Gegia, molto criticata dal pubblico per i suoi comportamenti contro Bellavia, e Sara Manfuso. Anche quest’ultima ha avuto una serata difficile per l’ennesimo scontro con la moglie di Bonolis e per il ritiro dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, ed è stata convinta dal conduttore a non abbandonare la Casa. Nonostante Ginevra abbia dichiarato di avere un uomo fuori che l’aspetta, vedremo se tra lei e Spinalbese nascerà del tenero quando uscirà anche lui, con il pubblico che sogna in grande per i “Gintonic”.

L’altro provvedimento della serata: Ciacci eliminato al televoto flash

Nella puntata di ieri oltre al provvedimento più pesante, ovvero alla squalifica della sorella di Elettra, in quattro sono finiti per punizione al televoto flash valido per l’immediata eliminazione: uno tra Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Gegia doveva abbandonare la casa e, nonostante le pesanti critiche per quest’ultima, per l’1% se l’è scampata ai danni del costumista, il più massacrato sui social. Quindi ci sono state ben tre uscite negli ultimi giorni dalla casa del Grande Fratello ed è da vedere se Signorini non voglia anticipare qualche nuovo ingresso, teoricamente previsto nei prossimi mesi, per non avere meno concorrenti di quelli previsti a questo punto.