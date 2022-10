Armando Incarnato, allarme di Cristina Tenuta: “Non è quello che credete!”

Cristina Tenuta e i suoi dubbi sul cavaliere di Uomini e Donne: “Si mette poco in discussione”

Alla corte di Maria De Filippi c’è un cavaliere, ovvero Armando Incarnato, che da anni non riesce a concludere degnamente, e senza polemiche, una conoscenza con una dama. Ora a parlare è la sua ultima conoscenza, non andata a buon fine, che risponde al nome di Cristina Tenuta, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine esprimendo tutti i suoi dubbi: “Non è quello che credete! Si mette poco in discussione, ma gli piace stare al centro dell’attenzione”. Che ci sia una speranza anche minima di rivederli insieme, magari sorridenti?

Armando Incarnato non convince la dama: “Mi ha dato fastidio quando si è arrabbiato per il mio ballo con Riccardo”

E alla dama che risponde al nome di Cristina Tenuta ha “dato fastidio” il comportamento del cavaliere napoletano subito dopo il suo ballo con Riccardo, neanche fosse scattato il colpo di fulmine, anzi, lei stessa ha confessato che tra loro proprio non c’è alchimia. Non gli interessa come uomo e non lo trova abbastanza determinato (Armando lo ha definito un pagliaccio). E poi “la sua storia con Ida non mi sembra conclusa”, che è un po’ quello che pensano tutti gli spettatori di Uomini e Donne che hanno ormai il terrore di rivederli al centro dello studio ad accusarsi sempre sulle stesse cose che vanno ripetendo da anni e anni.

Uomini e Donne, Cristina Tenuta è sicura di una cosa: “Cerco la serietà”

Ma cos’è che va cercando la dama di Uomini e Donne? Molto semplice: “La serietà e la reale voglia di costruire qualcosa insieme”, che è poi quello che ogni donna del parterre ricerca alla corte di Maria De Filippi. Desidera avere al suo fianco una persona che abbia voglia di lasciarsi andare all’amore e di condividere con lei tutto quanto e di crescere insieme fino a trovare un equilibrio invidiabile. Quello che non cerca in un uomo, poi, è l’insicurezza. Spera quest’anno di riuscire a trovare un uomo che la faccia tornare a sorridere e soprattutto a innamorarsi di nuovo come una volta.