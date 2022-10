Armando Incarnato furioso con Riccardo Guarnieri: “Pagliaccio fai silenzio”

L’ex di Ida Platano si avvicina a una dama: la dura reazione del cavaliere napoletano

Riccardo Guarnieri nella puntata del dating show pomeridiano di Canale 5 andata in onda oggi ha finito per scatenare la furia di Armando Incarnato, dopo essersi avvicinato ancora una volta alla nuova dama Cristina. Il cavaliere napoletano è sbottato:

“Pagliaccio, se non ha interesse nei tuoi confronti non ci andare. Lui non fa un passo se dall’altro lato non c’è un si o un no. Nella conoscenza con lei ci sono io e gli dico vai a giocare da un’altra parte“.



Il protagonista del trono over deluso da Cristina: “Ecco cosa mi aspettavo da lei”

Durante un ballo dell’appuntamento di Uomini e Donne di oggi, Riccardo Guarnieri è andato ancora una volta da Cristina, la dama che sta conoscendo Armando Incarnato. La dura reazione di quest’ultimo non è tardata ad arrivare, dato che ha perso le staffe scagliandosi contro l’ex della sua amica: “Perchè non fai silenzio”. E’ intervenuto Gianni Sperti che si è chiesto: “Perchè pretende che lei non faccia un ballo? E’ gelosia?”. Il cavaliere napoletano non ha nascosto il suo evidente fastidio, poichè già c’è stata una discussione tra lui e la dama proprio a causa dello storico protagonista del trono over. Il 45enne è rimasto deluso dalla donna: “Mi aspettavo che lei non continua a parlare con lui. Lei non lo fa e faccio delle valutazioni. O ti piace anche a te, o non sei interessata a me”. A questo punto l’imprenditore dopo aver ammesso di aver fatto un errore l’altra volta a prendersela con lei, ha ribadito il suo fastidio: “Hai interesse nei confronti di quell’uomo, allora perchè dici non mi andava di ballare con lui, questa è la quarta volta”.

Riccardo Guarnieri zittito da Armando Incarnato: “Resta al posto tuo”

Il cavaliere napoletano che nelle scorse settimane ha spiazzato tutti con un nuovo look, ha zittito l’ex di Ida Platano: “Ancora che parli, non ti vuole! Non sei nei suoi canoni di uomo. Resta al posto tuo“. L’imprenditore ha iniziato a mettere in discussione la sua conoscenza con Cristina: “Ti sta importunando, ho capito che non possiamo andare avanti, perchè l’hai capito perchè mi sono comportato in un determinato modo, la donna che io vorrei evita proprio, tu ci resti a parlare”. La replica è stata: “Sei falso, ci siamo sentiti nei messaggi”. Quando il protagonista del trono over si è rifiutato di uscire con la dama, è intervenuta la conduttrice: “Dopo due mesi, oggi pomeriggio non uscite, ci vuoi uscire o no?”. Il 45enne ha fatto un passo indietro: “Ci vorrei uscire”. Quando la dama ha risposto: “Ci penso”, il cavaliere si è lamentato: “Due settimane fa ha fatto la stessa cosa, la sera l’ho chiamata”.