Ascolti Alberto Matano-Barbara d’Urso: risultato inaspettato, sorpresa ieri!

Scontro in ascolti ieri tra Pomeriggio 5 e La vita in diretta in onda in versione breve

Pomeriggio particolare quello di ieri, venerdì 21 ottobre 2022, poiché Alberto Matano con la sua trasmissione, tornando in video dopo un giorno d’assenza (giovedì, lo ricordiamo, il programma non è stato trasmesso a causa della lunga diretta speciale del telegiornale dedicata all’insediamento del nuovo Governo), si è scontrato con la ‘rivale’ Barbara d’Urso per meno di un’ora, esattamente a partire dalle 18.00, dato che la diretta è partita molto in ritardo rispetto al solito: la trasmissione di Rai1 e quella di Canale5, dunque, si sono sovrapposte per circa tre quarti d’ora, appunto dalle 18.00 fino alle 18.45, orario in cui la linea, su entrambe le reti, è passata ai quiz del preserale. Ma chi ha avuto la meglio in ascolti, in un pomeriggio anomalo? Nonostante la durata ridotta, a vincere è stato ancora una volta Matano, come riportiamo nel secondo paragrafo.

Alberto Matano batte Barbara d’Urso anche iniziando più tardi e andando in onda solo per un’ora

Dal sempre informato TvBlog, puntualissimo tutte le mattine nell’aggiornare i lettori sui dati auditel di tutti i programmi trasmessi il giorno precedente sulle reti Rai, Mediaset e non solo, apprendiamo che a seguire la breve puntata de La vita in diretta di ieri sono stati esattamente 1milione 849mila spettatori con il 16.83% di share, mentre Pomeriggio Cinque, in onda con la sua durata tradizionale (che, va detto, è comunque sempre inferiore a quella del programma di Rai1, che parte molto prima) ha avuto invece nella presentazione 1milione 372mila spettatori con il 15.02% di share e in tutto il blocco principale 1milione 623mila spettatori con uno share del 15.84%.

Talk tutto al femminile per Alberto Matano nella puntata di ieri

Insomma, il pubblico sembra aver apprezzato molto ancora una volta La vita in diretta, dove ieri il padrone di casa ha avuto ospiti solo donne, ossia Carolyn Smith, Elisa Isoardi, Paola Ferrari e Adriana Volpe, mentre in collegamento è intervenuta Milly Carlucci che ha annunciato un lieto evento.