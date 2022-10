Milly Carlucci, gioia immensa a La vita in diretta: “È successo all’alba”

La vita in diretta: la conduttrice di Ballando felice per la paternità di Samuel Peron

Collegamento con lo studio di Ballando con le stelle nella puntata del programma di Alberto Matano andata in onda oggi, venerdì 21 ottobre 2022, dove la padrona di casa dello show del sabato sera di Rai1 ha annunciato ai telespettatori quanto abbiamo appreso tutti stamani grazie ai social, ossia la nascita del figlio di Samuel Peron: “E’ nato alle 5.44” ha rivelato Samuel, che ha preso parte al collegamento assieme ad Iva Zanicchi. “Proprio questa notte ho sognato che Leonardo sarebbe nato. Non vedo l’ora di vederlo” ha rivelato invece la cantante, impegnata a provare un tango.

“Arrivato l’ultimo ballerino di Ballando con le stelle”, la gioia della conduttrice

“All’alba è arrivato l’ultimo ballerino di Ballando, il più piccolo” ha quindi scherzato Milly Carlucci (appunto parlato del bambino di Samuel Peron) che, com’è accaduto anche nelle scorse settimane, all’inizio del collegamento non si era accorta di essere già in onda.

Quello che Iva e Samuel faranno domani sera sarà un tango molto tecnico con delle sorprese anche

ha anticipato successivamente Milly, mentre Carolyn Smith, presente in studio a La vita in diretta, ha asserito invece: “Non lo so cosa vedremo. Sorprese? Spero belle”.

Sarà un tango con delle prese

ha quindi svelato la Carlucci, incuriosendo gli ospiti di Matano. E proprio una di queste prese durante le prove qualche giorno fa è finita male…

I complimenti degli ospiti di Alberto Matano alla conduttrice di Ballando con le stelle

Dallo studio de La vita in diretta diverse ospiti si sono poi complimentate con Milly Carlucci per questa edizione del suo show, seguitissima come le altre: Elisa Isoardi ha definito “molto alto” il livello del cast, mentre Paola Ferrari ha sottolineato gli ascolti altissimi dicendo che il programma ogni sabato sera regala tanta gioia ai telespettatori. Carolyn Smith, invece, ha scherzato dicendo di voler consegnare le palette dello zero e dei voti molto alti per evitare di farsi condizionare dal cuore al momento della votazione.