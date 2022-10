Ascolti GF Vip, svanito miracolo Marco Bellavia: ha stravinto Imma Tataranni

Gli ascolti tv di ieri sera: GF Vip contro la fiction Imma Tataranni

Ieri sera giovedì 6 ottobre è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip, in cui nella prima parte ha di nuovo tenuto banco l’ormai noto “caso Bellavia“, con il suo effetto che però si è raffreddato, dato che il programma ha totalizzato 2.761.000 spettatori con il 21.3% di share, in calo rispetto alla puntata di lunedì, che aveva invece raggiunto ben 3.313.000 persone, in parte dovuto anche alla concorrenza, ieri costituita dalla seguitissima fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore che su Rai 1 ha interessato ben 4.328.000 spettatori pari al 23.9%. Però gli ascolti del reality sono stati migliori rispetto alle prime puntate, che avevano invece totalizzato una media di 2.200.000 spettatori.

I momenti salienti della sesta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini

Ieri sera la puntata del GF Vip è stata carica di scontri e forti emozioni, nonostante gli ascolti di lunedì siano stati migliori. Innanzitutto, c’è stata la lettera di Marco Bellavia indirizzata ai suoi ex inquilini, in cui ha rivelato che prossimamente andrà da loro per un faccia a faccia. Poi c’è stato il pesante scontro in studio tra il conduttore e Sara Manfuso, che nei giorni scorsi ha abbandonato la casa di Cinecittà, con la donna che ha accusato clamorosamente Giovanni Ciacci di averla molestata in cucina toccandole il di dietro, con nessuno che l’ha tutelata. A quel punto Signorini si è mostrato risentito scagliandosi contro la donna e cacciandola dallo studio. Poi Ginevra Lamborghini, la quale si è lasciata andare a un duro sfogo dopo la puntata, è andata nel giardino della Casa per incontrare Antonino Spinalbese e i suoi ex inquilini.

Prima gli scontri, poi momenti molto toccanti per alcuni concorrenti

Poi ci sono state sorprese emozionanti, con Signorini che ha voluto raccontare la toccante storia del 20enne di origine rumena George Ciupilan, per poi fargli incontrare la madre con la quale è riuscito a scappare dal padre per andare in Italia e rifarsi una vita. Poi è toccato a Wilma Goich raccontare la sua storia e la perdita della figlia e infine c’è stata la sorpresa della madre anche per Elenoire Ferruzzi. Si è parlato del triangolo composto da Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis, con Antonella e Alberto che hanno confermato il loro interesse per il volto di Forum. Infine ci sono state delle nomination bollenti, in cui molti concorrenti hanno accusato Gegia per i suoi comportamenti avuti con Bellavia, risultando nettamente la più votata e andando al televoto per l’immunità insieme a Sofia Giaele De Donà, Wilma, Pamela Prati, Attilio Romita, Edoardo, Alberto e Antonella.