GF Vip, duro sfogo di Ginevra Lamborghini dopo la puntata sui social

La sorella di Elettra ha incontrato di nuovo i suoi ex inquilini

Ieri sera nella puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, Ginevra ha avuto la possibilità di tornare in giardino e avere un faccia a faccia con i suoi ex inquilini, inizialmente solo con Antonino Spinalbese che l’ha spronata a sorridere e poi con tutti gli altri, scena che ha fatto commuovere lei e molti concorrenti. Poi la sorella di Elettra ha assistito a tutta la puntata in studio a fianco a Giovanni Ciacci, Carmen Russo e Sara Manfuso, prima che quest’ultima fosse cacciata dallo studio dal conduttore. Qualche ora fa l’ex concorrente del GF Vip si è sfogata con un lungo pensiero su Instagram: “Sono giorni che mi sembrano otto mesi d’inferno. Dove anche io sono stata subissata di parole riprovevoli nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia. Minacce di morte, minacce di ogni tipo”.

La ragazza si è poi lasciata andare sfogandosi con un lungo pensiero sui social

Ginevra si è poi lasciata andare a una lunga confessione su Instagram, descrivendo i suoi stati d’animo e ciò che ha ricevuto negli ultimi giorni successivi alla squalifica della scorsa puntata, dichiarando che è stato molto importante e difficile per lei tornare nello studio ma lo ha fatto a testa alta grazie a chi la sostiene. Poi, la prima concorrente a uscire dalla casa del Grande Fratello Vip ha dichiarato di aver ricevuto, così come Giovanni Ciacci, messaggi negativi con minacce di morte ma che ora è più forte e sta meglio: “L’odio ricevuto da me e la mia famiglia è stato doloroso. Parole di disprezzo e di quel pregiudizio che da sempre contraddistingue la mia vita. Oggi più che mai mi sento di aver compreso a pieno il mio errore e di questo ne farò tesoro“.

Ginevra ringrazia i fan che l’hanno compresa, sostenuta e perdonata

Poi la Lamborghini ci ha tenuto a ringraziare i fan che invece hanno speso belle parole per lei e l’hanno sostenuta e perdonata per la brutta frase che ha detto la settimana scorsa, nonostante i tanti messaggi negativi che la stavano spingendo in un baratro senza fine. Ora la ragazza ha voglia di ripartire e ricominciare cercando di cancellare questa sua macchia ma di imparare il più possibile da quanto accaduto per non commettere gli stessi errori in futuro. Vedremo se avremo aggiornamenti sul suo presunto fidanzato, del quale non ha mai fatto il nome e non si è mai visto, o se ci sarà una liaison con Spinalbese una volta uscito dalla casa.