Ascolti tv ieri: Grande Fratello Vip e il testa a testa con Sopravvissuti

GF Vip sale negli ascolti e si scontra con Sopravvissuti: i risultati

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip, incentrata per la quasi totalità sul discusso “caso Bellavia” con sanzioni per diversi concorrenti, che è salita fino a raggiungere i 3.313.000 spettatori pari al 25.1% di share. Un netto aumento rispetto alle altre puntate, tenendo conto che quella di giovedì scorso aveva totalizzato 2.495.000 spettatori con il 19.5% di share. Però il reality show è stato battuto di poco dalla fiction targata Rai Sopravvissuti, che ha interessato 3.623.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Rai 2 Tutto è possibile, il programma condotto dal marito di Belen Stefano Di Martino ha ottenuto 1.325.000 spettatori, risultando la terza forza della serata davanti al film Colombiana che su Italia 1 ha appassionato 1.062.000 spettatori.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip tra squalifiche, ramanzine e televoti flash

La puntata di ieri sera del reality condotto da Alfonso Signorini è stata una di quelle surreali in cui tutti sapevano che non sarebbe stata una serata facile e spensierata come le altre, in cui la tensione si tagliava col coltello. Come anticipato nel daytime e poi al TG5 dal conduttore, ci sono state molte affermazioni inaccettabili di alcuni concorrenti e punibili dal programma con la squalifica o altri provvedimenti. E infatti è stato così e a pagare maggiormente sono stati Ginevra Lamborghini, squalificata per aver pronunciato una frase che incitava il bullismo, e Giovanni Ciacci, eliminato al televoto flash contro Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi, con il pubblico che si è dichiarato felice di come il direttore del settimanale Chi ha gestito la situazione, anche se avrebbe voluto anche altre squalifiche, come quella della Antonaci.

Antonella Fiordelisi prende le distanze da Edoardo Donnamaria: “Ci prova con tutte”

Dopo più di due ore di silenzi e provvedimenti da parte del Grande Fratello, con Ginevra e Ciacci che sono stati accolti in studio, Signorini ha cercato di smorzare gli animi e voltare pagina parlando dopo la mezzanotte di altri argomenti. Non sono mancati momenti divertenti che hanno strappato dei sorrisi, come la parlata e camminata di Luca Salatino, o del rapporto tra la Fiordelisi e il volto di Forum, in cui l’uomo è stato gelato dalla ragazza per il suo modo di comportarsi con le altre donne della casa. Inoltre, si è tornati a parlare del matrimonio libero e non convenzionale di Sofia Giaele De Donà, con la ragazza che ha subito ulteriori attacchi da parte di Cristina Quaranta e Carolina Marconi che, oltre a non capire il suo legame con il marito, hanno accusato la giovane di dire una cosa per poi rimangiarsi tutto.