Ascolti, boom Mina Settembre contro Scherzi a parte: Enrico Papi in recupero

Mina Settembre, il debutto è super: sbaragliata la concorrenza

Il ritorno di Serena Rossi fa sorridere la Rai. L’attrice campana è tornata a vestire i panni di Mina Settembre, con la prima puntata della seconda stagione andata in onda ieri sera che ha ottenuto numeri perfettamente in linea con il successo della prima tornata di episodi. Il ritorno di Mina Settembre ha dominato le scene nella serata di ieri domenica 2 ottobre, permettendo al primo canale di mandare al tappeto Scherzi a parte di Enrico Papi, comunque in risalita dopo il flop della settimana scorsa. Quelli raccolti dalla ritornante fiction di Rai sono numeri da capogiro, visto che Serena Rossi ha incollato al piccolo schermo 5.004.000 spettatori e facendo segnare il 28.6% di share. Decisamente un grande successo. Un’ altra grande vittoria per la tv di stato, che fa seguito al debutto vincente di Tale e Quale Show di venerdì scorso, altro cavallo di punta della Rai.

Scherzi a parte insegue: lievitano gli ascolti per Enrico Papi

La sfida che attendeva al varco Scherzi a parte ed Enrico Papi era di quelle toste e in casa Mediaset nessuno contava di poter sopraffare il ritorno di Mina Settembre con Serena Rossi. La fiction ha stravinto la serata, ma per il programma comico di Canale Cinque le cose non sono andate poi malissimo, anzi. Scherzi a parte è apparso in recupero rispetto a domenica scorsa, in cui i numeri erano decisamente poco sorridenti. Ieri domenica 2 ottobre il format di Mediaset ha ottenuto 2.138.000 spettatori e il 13% di share. Da considerare anche che sulle pay tv andava in onda la partita della Juventus.

Pronta una nuova sfida e Scherzi a parte è in recupero

Dopo un sabato sera che ha decisamente sorriso a Canale Cinque, con Tu si que vales che ha fatto segnare grandi numeri contro Arena Suzuki, la Rai ha ripreso il posto di comando. Serena Rossi ha battuto Scherzi a parte, che la domenica passata aveva perso tantissimi spettatori per via del giorno di elezioni, con i vari programmi che hanno mandato in onda i primi risultati degli exit-poll, che hanno catturato grande attenzione. E domenica prossima sarà curioso capire se per Papi la risalita proseguirà contro il carro armato Mina Settembre.