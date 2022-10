Ascolti, Tu si que vales contro Arena Suzuki: chi ha avuto la meglio?

Tu si que vales ancora padrone della prima serata

Proprio come accaduto nel corso dei primi due duelli sul piccolo schermo Tu si que vales si conferma ancora una volta leader del sabato sera. Il programma amatissimo con volti noti come Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez ha sfondato ancora una volta il muro dei 4 milioni di telespettatori, aggiudicandosi la serata contro il principale competitor, Arena Suzuki 60 70 80 e 90 guidato dal bravissimo Amadeus. Nel dettaglio Canale Cinque ha incollato al video 4.073.000 spettatori (con il 28.7% di share). Per la seconda settimana consecutiva il talent ha oltrepassato i 4 milioni, sbaragliando la concorrenza avversaria e confermandosi come uno dei prodotti di punta del Biscione. Un’altra notte molto speciale per il quinto canale, reduce da giorni di successi.

Arena Suzuki 60 70 80 e 90 insegue

La terza e ultima serata in musica di Amadeus si conclude comunque con orgoglio. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo ha fatto segnare, nonostante l’inferiorità rispetto a Canale Cinque, numeri decisamente importanti. Sono stati 3.114.000 utenti (con uno share del 19.6%) i telespettatori collegati con Arena Suzuki 60 70 80 e 90, che hanno premiato i tanti omaggi e ricordi musicali, con grandi artisti che hanno calcato il palco veronese, come Max Pezzali e Repetto che hanno riunito gli 883 per una notte. Sul palco anche Corona, Michele Zarrillo, Bonnie Tyler e Al Bano. Musica per tutti i gusti e che ha rievocato tanti bei ricordi oltre a scatenare i balli dei presenti all’arena di Verona.

Gli ascolti della scorsa settimana

Lo scorso sabato Amadeus ha dovuto ancora una volta inchinarsi allo strapotere di Tu si Que Vales, che si è confermato la solita macchina di ascolti. Per il programma di Maria De Filippi e compagnia i telespettatori sono stati precisamente 4.080.000 (con uno share del 28.2%). Numeri decisamente da capogiro, che hanno permesso a Canale Cinque di battere Arena Suzuki 60 70 80 e 90 con risultati estremamente importanti. Per il conduttore veronese comunque gli spettatori non sono stati da buttare, visto che erano collegati con il video sabato 24 settembre precisamente 3.063.000 utenti (19.2%). Una buona risposta per l’esperimento musicale dal sapore amarcord, confermato sul piccolo schermo per il secondo anno consecutivo.