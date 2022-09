Ascolti tv, Scherzi a parte crollato all’11%: serata difficilissima ieri

Flop di Scherzi a Parte ieri sera: gli ascolti del programma sono in netto calo

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del programma ironico condotto da Enrico Papi che ha ottenuto soltanto 1.684.000 spettatori pari all’11.2% di share, contro i 2.048.000 telespettatori e uno share di 17,1% della settimana scorsa, nonostante fosse anche in concorrenza con Le indagini di Lolita Lobosco. Diversi i possibili motivi di questo inatteso flop: gli speciali elettorali andati in onda sulle varie reti, come Rete 4 e La7, fino a tarda serata che hanno interessato gli italiani che volevano sapere l’andamento delle elezioni, ma anche la puntata di Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda su Rai 1 fino alle 22 e 30, ha totalizzato 4.393.000 spettatori pari al 22.4% di share, ottenendo più del doppio degli ascolti tv di Scherzi a Parte, battuto successivamente anche da Porta a Porta sempre su Rai 1.

Il riassunto della seconda puntata di Scherzi a Parte: la caduta di Diletta Leotta

Nonostante gli ascolti deludenti della puntata di ieri sera, confrontati a quelli della prima puntata, ci sono state scene e scherzi molto divertenti, che hanno visto come vittime Ricky Tognazzi e la moglie, Marcell Jacobs, Enzo Miccio, Jo Squillo, Lory Del Santo e Diletta Leotta. Quest’ultima è stata presa di mira per lo scherzo in diretta, dato che le è stato fatto credere che era complice del programma per lo scherzo al suo amico Daniele Battaglia, ma in realtà era lei la vittima, ed è diventata virale la sua caduta in studio che, per vendicarsi dello scherzo ricevuto in studio, è caduta poco prima che Enrico Papi lanciasse la pubblicità, strappando un sorriso a tutti in studio e anche a casa.

Le critiche alla trasmissione di Canale 5: il pubblico insorge

Scherzi a Parte da 30 anni tiene compagnia a tanti telespettatori per gli scherzi organizzati ai danni di alcuni vip, con le loro reazioni che hanno sempre destato molta curiosità. Però ultimamente il programma ha ricevuto pesanti critiche, con il pubblico che sembra non apprezzare più gli scherzi come una volta perché mancano di originalità, spontaneità e divertimento, ciò che li caratterizzava in passato, ma anche per gli scherzi pesanti che vengono fatti in studio, come quello a Diletta Leotta, che a detta di molti dietro al sorriso si era comunque risentita molto. Per avere un quadro più completo non bisogna far altro che aspettare le prossime puntate e vedere gli ascolti che totalizzerà il programma e le reazioni dei telespettatori.