Ascolti tv, Barbara d’Urso non ha fatto il botto senza La vita in diretta

Pomeriggio Cinque, gli ascolti di ieri senza la concorrenza del competitor condotto da Alberto Matano

E’ stato un pomeriggio diverso dagli altri quello di ieri, giovedì 20 ottobre 2022, che ha visto su Rai1 la cancellazione de La vita in diretta a favore di una lunga edizione speciale del TG1, andata in onda per l’intera fascia oraria solitamente occupata da Alberto Matano, dedicata alla formazione del nuovo Governo. Per Barbara d’Urso, quindi, un bel ventaggio, avendo avuto la possibilità di fare il pieno di pubblico. Tuttavia, nonostante l’assenza del programma concorrente, per Pomeriggio 5 la media di telespettatori è rimasta molto al di sotto dei 2milioni, soglia che ha invece sfiorato più volte ultimamente Matano. Riportiamo i dati esatti, sia del programma di Canale5 che dell’edizione speciale del telegiornale di Rai1, nel secondo paragrafo.

Ecco gli ascolti ottenuti ieri pomeriggio da Barbara d’Urso in onda senza la concorrenza di Matano

Da un articolo pubblicato questa mattina da TvBlog, puntualissimo nell’aggiornare quotidianamente i lettori sui dati auditel di tutti i programmi Rai, Mediaset e non solo, andati in onda il giorno prima, apprendiamo che a seguire la puntata di Pomeriggio Cinque di ieri (durante la quale la conduttrice ha parlato proprio dei suoi ascolti) sono stati nella presentazione 1milione 302mila telespettatori con il 16.6% di share, nel blocco principale del programma 1milione 767mila spettatori con il 19.23% di share e nel segmento finale denominato ‘I Saluti’ 1milione 773mila telespettatori con il 16.73% di share.

Gli ascolti che nel pomeriggio di ieri ha ottenuto l’edizione speciale del TG1 in onda al posto de La vita in diretta

Circa 400mila telespettatori in meno rispetto a Canale5, ieri, hanno seguito l’edizione speciale del TG1 trasmessa al posto del programma di Alberto Matano non andato in onda: nel dettaglio, come apprendiamo sempre dal sito menzionato nel primo paragrafo, a seguire la lunga puntata del telegiornale dedicata alla formazione del nuovo Governo sono stati esattamente 1milione 309mila telespettatori con uno share rimasto di un soffio sotto il 15% (esattamente 14.99%).