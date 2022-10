Soppressa La vita in diretta: Alberto Matano costretto a saltare la puntata

La vita in diretta non è andata in onda, caos nel palinsesto: cancellata la puntata di oggi

E’ stato un pomeriggio decisamente anomalo quello di oggi, giovedì 20 ottobre 2022, per il palinsesto del primo canale, dato che Alberto Matano con il suo programma non è andato in onda per lasciare spazio ad una lunga edizione speciale del TG1 dedicata alla formazione del nuovo Governo, iniziata a metà pomeriggio, nell’orario tradizionale in cui va in onda il telegiornale, ma proseguita poi per quasi due ore, fino a quando la linea è passata, nel preserale, a Reazione a catena di Marco Liorni. L’annuncio della soppressione della trasmissione è stato fatto dal conduttore tramite una storia condivisa sul suo profilo instagram, dove ha spiegato ai telespettatori: “Oggi non ci vedremo per via delle consultazioni del Governo”, dando quindi appuntamento a venerdì.

Alberto Matano e il messaggio per il compleanno di Mara Venier: “Auguri amore mio”

Oltre alla cancellazione de La vita in diretta, la formazione del Governo non ha causato cambiamenti nella programmazione odierna di Rai1, fatta eccezione per la diretta di Storie Italiane dove questa mattina Eleonora Daniele si è trovata praticamente costretta ad interrompere in continuazione la trasmissione per cedere la la linea ai giornalisti del TG1 che sono intervenuti diverse volte tra le 10.00 e le 12.00 per gli aggiornamenti.

Tornando a La vita in diretta, Alberto Matano (che ieri ha parlato di un lutto), prima di parlare della soppressione della puntata di oggi, ha condiviso su instagram un messaggio di buon compleanno per Mara Venier, che oggi compie 72 anni, scrivendo “Auguri amore mio” su una foto che li ritrae insieme.

Alberto Matano e la sfida con Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 oggi farà il pieno?

Senza La vita in diretta, il competitor Pomeriggio Cinque condotto da Barbara d’Urso oggi ha avuto la possibilità di fare il pieno di telespettatori, cosa già accaduta qualche altra volta dall’inizio di questa edizione. La soppressione del programma di Rai1 ha impedito, inoltre, il lancio della prossima puntata di Ballando con le stelle, dato che Milly Carlucci interviene in collegamento ogni giovedì, motivo per il quale ipotizziamo possa farlo eccezionalmente domani, quando interverrà sicuramente anche Carlo Conti per anticipare qualcosa sul nuovo appuntamento di Tale e Quale Show.