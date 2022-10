Pomeriggio 5, Barbara d’Urso esulta: “Unica ad aver fatto vincere Canale 5”

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 20, 2022 , in Barbara D'Urso

Barbara d’Urso ricorda quando è riuscita a battere il Festival di Sanremo: “Era il 2004”

Oggi la conduttrice ha parlato per quasi tutta la durata della puntata di Pomeriggio Cinque di Franco Gatti, il quale è venuto a mancare qualche giorno fa. Oggi c’è stato il funerale e ovviamente c’erano anche le telecamere del programma a seguire la funzione. Ad un certo punto la presentatrice ha ricordato che l’artista insieme agli altri membri de I Ricchi e Poveri più volte sono stati ospiti nelle sue trasmissioni, cogliendo l’occasione per svelare un aneddoto. Di cosa si tratta? La presentatrice ha ricordato al pubblico a casa che proprio con il gruppo ospite in una delle puntate del Grande Fratello del 2004 è riuscita a battere l’agguerrita concorrenza rappresentata dal Festival di Sanremo:

“Era il 2004…Se non sbaglio fu anche l’unica volta che Canale 5 vinse contro la serata del Festival di Sanremo…L’unica volta tipo in 65 anni…Conducevo io, casualmente…Grazie…Tra gli ospiti di quella puntata record c’erano proprio loro…”

La presentatrice ha poi lanciato la clip in cui ha mostrato quella loro ospitata nella casa più spiata dagli italiani.

Pomeriggio Cinque, la conduttrice lo fa notare in diretta: “La prima e unica volta che Mediaset ha vinto contro il Festival”

Una volta terminato l’RWM Barbara d’Urso ha ripreso la parola. E in questa occasione la conduttrice, che ieri è tornata a parlare del ‘caso Mark Caltagirone’, dopo aver applaudito insieme agli altri ospiti in studio, ha rimarcato il fatto che anche grazie alla presenza de I Ricchi e Poveri è riuscita a vincere contro il Festival di Sanremo:

“E’ stupendo…Erano i miei concorrenti del Grande Fratello del 2004…E grazie anche a I Ricchi e Poveri per la prima volta Mediaset vinse sul Festival di Sanremo…”

A quel punto è intervenuto Mauro Coruzzi, non facendo mistero che quella vittoria contro Sanremo ha fatto storia perchè non è più ricapitato: “Laddove durante il Festival le altre reti crollavano sempre…”

Mauro Coruzzi ricorda: “Il momento della reunion de I Ricchi e Poveri è stato seguitissimo a Sanremo”

L’ospite di Pomeriggio Cinque ha poi voluto ricordare a Barbara d’Urso, la quale è stata protagonista di una gaffe di Patrizia Rossetti, e a tutti gli spettatori a casa che due anni fa il gruppo si è riunito ufficialmente sul palco del Teatro Ariston e quello è stato uno dei momenti più seguiti della storia del Festival di Sanremo:

“Quando hanno fatto a Sanremo la reunion due anni fa quel momento è stato il punto più alto della storia del Festival in generale…”

E la presentatrice partenopea ha quindi chiosato: “Certo, perchè loro sono loro…”