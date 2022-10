Attilio Romita sferra un nuovo attacco agli autori: scattata la censura

Il giornalista su tutte le furie: “Questi giochetti li facevamo anche al telegiornale”

Di recente Attilio Romita si è scagliato contro gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, arrivando a insinuare che ci siano dei concorrenti preferiti. Il giornalista nelle scorse ore è tornato all’attacco, per il fatto di essere stato oscurato nella clip in cui Giaele De Donà ha parlato del suo matrimonio con lui a differenza di Charlie Gnocchi:

“La faccia tua, sua…e io non ci sono in quel colloquio. Ti devo dire qualche altra cosa? No. Li facevamo noi questi giochetti anche al telegiornale“.

Lo storico volto del Tg1 oscurato volontariamente in una clip? Il suo duro sfogo

I meccanismi del GF Vip 7 a quanto pare non stanno piacendo ad Attilio Romita, visto che ha avuto un’altra sfuriata dopo il recente sfogo. Tutto ha avuto inizio quando a seguito della puntata di lunedì, il giornalista non ha gradito il fatto che venga data l’immunità ai concorrenti che rischiano di andare in nomination: “Li mettono tutti con l’immunità, tutti ogni volta li coprono. Appena vedono che uno dei loro sta a rischio”. Il concorrente durante una chiacchierata con Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis ha tirato in ballo nuovamente gli autori del programma a cui ha fatto una pesante accusa, visto che si è lamentato per non essere stato presente nella clip mostrata e in cui Giaele De Donà chiacchierava con lui. Il 69enne per iniziare ha affermato: “Il giorno dopo in trasmissione va in onda un pezzo sulle lacrime di Giaele. Un video in cui lei dice che non sa come fare se suo marito viene a sapere e vede qualcosa del genere. Vanno in onda pezzetto del nostro tête-à-tête e nessuno intorno per un lungo servizio. Loro lo mandano in onda ma pur di non far apparire me che facevo le domande mettevano il primo piano di Charlie con la maglietta a righe in piscina”. Il discorso del concorrente originario di Bari è stato censurato dalla regia.

Il conduttore radiofonico fa sbottare Attilio Romita: “Prendi in giro i tuoi amici!”

Anche Patrizia Rossetti ha fatto un discorso simile a quello del giornalista: “Allora ragazzi non è una Tribuna politica, non è Carta Bianca, non è Buon Pomeriggio, ma è il GF Vip e vuole far uscire queste cagate. Vi va bene? Se vi va bene è così, sennò quella è la porta rossa e si va via”. Intanto il giornalista ha dimostrato nuovamente di non aver digerito la motivazione che la conduttrice radiofonica ha dato quando l’ha nominato: “Non sono un pungiball”. La 63enne si è giustificata: “Non potevo dire sei pesante perchè non è vero”. Subito dopo c’è stato un diverbio acceso tra Charlie Gnocchi e il volto storico del Tg1, che è sbottato non appena il suo compagno di gioco ha iniziato a scherzare con lui: “Vai a prendere in giro i tuoi amici! Vai a dormire che stai facendo guai”.