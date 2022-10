GF Vip, Attilio Romita perde le staffe: pesante accusa agli autori

Grande Fratello Vip, autori nel mirino del concorrente: l’accusa in diretta Tv

Attilio Romita non è certo uno che le manda tanto a dire. E infatti anche in questo primo mese passato nella casa più spiata dagli italiani non ha mai avuto particolari problemi ad esprimere le proprie opinioni, in barba alle possibili conseguenze. Anche in queste ultime ore ha fatto molto discutere per aver sparato a zero sugli autori del programma condotto da Alfonso Signorini. Il motivo? Non ha per nulla gradito che in ogni puntata ci siano dei concorrenti preferiti che non possono andare in nomination:

“Li mettono tutti con l’immunità, tutti ogni volta li coprono…Appena vedono che uno di loro sta a rischio, li mettono con l’immunità…E noi ci dobbiamo scannare…”

Attilio Romita si scaglia contro il coinquilino vip: “Senza immunità saresti già stato eliminato”

Successivamente il popolare giornalista del TG1 si è rivolto a Charlie Gnocchi, asserendo di essere certo che se non non gli avessero dato spesso e volentieri l’immunità sarebbe già stato eliminato da un bel pezzo: “Charlie, se non ti avessero messo con l’immunità tu eri già fuori da qua…” Il giornalista del Grande Fratello Vip, il quale pare abbia corteggiato Elenoire Ferruzzi anni fa, ha poi confessato di credere che Charlie essendo riuscito a tessere molto bene una fitta rete di relazioni all’interno della casa più spiata dagli italiani si sia guadagnato di diritto l’immunità nel momento in cui ne avrebbe bisogno: “Invece, siccome sei stato bravo e hai tessuto una rete di relazioni utili ed efficaci a te se fai una ca***a ti mettono l’immunità e sei a posto…”

“Appena vedono che uno dei loro sta a rischio gli mettono l’immunità…” Mio dio Attilio che smonta il gioco degli autori sull’immunitá alle nomination 🔥 #GFvip pic.twitter.com/Pa0Jzc3snS — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 18, 2022

Il concorrente sbotta: “E’ la terza volta che finisco in nomination, non è giusto”

Attilio Romita ha poi confidato a Charlie Gnocchi di credere non sia giusto che non venga mai tutelato, tanto che è già la terza volta che è finito in nomination: “Io le ca****e non le ho fatte e mi mettono in nomination. Dimmi tu qual è la logica…” Una situazione che l’inquilino della casa del Grande Fratello Vip non ha certo nascosto di non riuscire ormai più a tollerare: “È la terza nomination, tu sei andato solo una volta mentre io sono già andato tre volte…”