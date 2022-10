Ballando con le stelle 2024: Milly Carlucci ha scelto il primo concorrente?

Scritturato in diretta il primo concorrente della prossima edizione di Ballando?

E’ stato Massimiliano Gallo il ballerino per una notte nel secondo appuntamento del programma condotto da Milly Carlucci, in onda oggi, sabato 15 ottobre 2022. L’attore ha ovviamente approfittato dell’ospitata per lanciare la nuova fiction Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso, della quale è protagonista, che vedremo a partire dalla settimana prossima. E proprio l’attore, reduce dal grande successo di Imma Tataranni, è stato ‘arruolato’ in diretta per la prossima edizione dello show (ovviamente non in modo ufficiale), con tanto di firma del contratto avvenuta scherzosamente davanti alle telecamere.

Massimiliano Gallo concorrente a Ballando con le stelle 2024? “Ho altri impegni ma…”

Dunque Paolo Belli ha portato un contratto, ovviamente simbolico, che ha fatto firmare all’attore di Vincenzo Malinconico davanti alle telecamere, appunto per scritturarlo per Ballando con le stelle del prossimo anno. “Ho molti impegni, non so se ce la faccio. Firmo con un cuore” ha detto sorridendo Massimiliano, che dalla giuria ha ricevuto solo grandi elogi avendo ballato praticamente alla perfezione, anche se un paio di giurati, ossia Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, gli hanno dato 0 per fare uno smacco a Matano, accusato di assegnare i punti del tesoretto a concorrenti che loro non apprezzano: proprio per questo motivo, Alberto si è scagliato contro la giuria.

Milly Carlucci ricorda Nunzio Gallo, papà di Massimiliano: “Non ha visto il tuo successo”

Approfittando della presenza in pista di Massimiliano Gallo, la conduttrice di Ballando con le stelle ha ricordato Nunzio, il papà, anche lui famoso attore, scomparso nel 2008. “Non ha avuto modo di vedere tutto il tuo successo” ha detto Milly al suo ospite che, come già detto prima, ha lanciato la nuova serie tv che sta per arrivare su Rai1: “Vincenzo Malinconico è un avvocato precario, anzi un mezzo avvocato” ha asserito. Sempre sul suo nuovo personaggio, in un’intervista uscita in questi giorni ha rivelato un retroscena.