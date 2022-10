Ballando con le stelle, Milly Carlucci rivela: “Qualcuno mi ha fatto penare”

La conduttrice dello show di Rai1: “Gabriel Garko mi ha fatto penare per 15 anni”

Sabato 8 ottobre si alzerà il sipario sulla nuova edizione di Ballando con le stelle. Tredici Vip, accompagnati dai loro maestri, si sfideranno a colpi di rumba, cha cha, tango, samba e valzer. Tante le novità di questa edizione come ha rivelato Milly Carlucci al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice sa di avere un ottimo cast anche se ammette:

“Gabriel Garko mi ha fatto penare per 15 anni e anche con Iva Zanicchi ci siamo parlate per diverso tempo. So che per loro non è facile fare i principianti, devi avere voglia di aprire un capitolo diverso e vedere come va”.

Non pensa ci saranno polemiche per la presenza di Enrico Montesano, criticato da molti per le sue idee no vax. L’ha voluto fortemente perché rappresenta una generazione di artisti che hanno attraversato il teatro, il musical, la tv e il cinema.

Milly Carlucci su Lorenzo Biagiarelli: “Selvaggia riuscirà a gestire la situazione”

Nel cast di Ballando con le stelle, oltre a Garko, Iva Zanicchi, Montesano, Mughini, Paola Barale ci sarà anche Lorenzo Biagiarelli, di professione chef. E’ il compagno di Selvaggia Lucarelli che anche quest’anno farà parte della giuria con Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Dice di Biagiarelli la conduttrice dello show del sabato sera di Rai1:

“Ovviamente c’è un conflitto di interessi ma noi volevamo Lorenzo che è anche un musicista e tanto altro. Selvaggia riuscirà a gestire la situazione. Temo anzi che lo tratterà peggio degli altri proprio perché non si pensi che faccia favoritismi”.

Ballando con le stelle: Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nella giuria popolare

Quest’anno a Ballando ci saranno tanti nuovi maestri, alcuni sostituiranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che hanno deciso di appendere le scarpette al chiodo. I due ex maestri però faranno parte della giuria popolare insieme a Rossella Erra. Finalmente, come rivela Milly Carlucci (che ha fatto una confessione sul suo privato), ci sarà chi potrà difendere la posizione delle coppie in gara dicendo quelle cose che in genere i maestri non dicono mai davanti alla giuria. Ne vedremo e sentiremo delle belle!