Ballando, rivelazione clamorosa di Samuel Peron: “Rischia di soffocare”

La troppa gelosia rischia di soffocare l’amore”, parla il ballerino di Ballando con le stelle

Lunga intervista di Samuel Peron rilasciata a Novella 2000 nei giorni scorsi, in vista della nuova edizione dello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci, al via oggi. Nell’intervista in questione, oltre a parlare del suo lavoro, Samuel ha parlato del suo rapporto con la compagna Tania Bambaci, che a breve lo renderà papà. “Se la gelosia non è ben dosata, soffoca la relazione” ha dichiarato, rispondendo alla domanda “Sei geloso?”.

In amore si può far capire all’altro quanto si tiene a lui, ma con un pizzico di leggerezza […] Tania, da siciliana, è gelosa

ha rivelato inoltre, spiegando: “L’ho aiutata a gestire questa sfumatura, io non sono geloso di lei che, da attrice, condivide la scena con colleghi uomini, perciò lei non ha motivo di esserlo di me”.

Samuel Peron e gli attacchi sui social: “Ogni tanto qualcuno rompe le scatole”

Parlando, invece, del suo rapporto con i social, il ballerino ha ammesso che a volte si trova a dover fare i conti con hater che lo infastidiscono, precisando però: “Le loro provocazioni non hanno alcun effetto su di me”.

Penso ai social come se fossero la televisione: se i contenuti non piacciono, si può cambiare canale

ha ammesso inoltre. Domanda a bruciapelo, poi, su Milly Carlucci e Serena Bortone (con la seconda, lo ricordiamo, lavora a Oggi è un altro giorno dove fa l’affetto stabile): “Non so se chiederei mai loro di fare da madrine a mio figlio, è un ruolo impegnativo, non riuscirei a metterle davanti ad una scelta simile” ha dichiarato.

L’augurio del volto di Ballando con le stelle sul figlio: “Spero voglia cambiare la realtà”

Prima della conclusione dell’intervista, Samuel Peron ha parlato anche del figlio Leonardo, che nascerà tra pochi giorni, ammettendo di sperare voglia cambiare la realtà, motivo per il quale lui e Tania hanno scelto di chiamarlo come Leonardo Da Vinci: “La mia speranza è che non subisca la vita ma riesca a condurla attivamente” ha detto.