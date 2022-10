Samuel Peron quasi papà! “Ultimi esami fatti stamattina”, ecco l’esito

Oggi è un altro giorno: cicogna quasi arrivata per Samuel Peron e la compagna Tania Bambaci

La cicogna è quasi arrivata per il ballerino di Ballando con le stelle nonché ‘affetto stabile’ di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: come annunciato all’inizio della puntata andata in onda questo pomeriggio, lunedì 3 ottobre 2022, mancano davvero pochissimi giorni alla nascita del bebé. “Come va la pancia?” ha chiesto la conduttrice al suo ospite fisso, appena arrivata in studio, con la sigla ancora in sottofondo:

Abbiamo fatto degli esami questa mattina, mancano pochi giorni

è stata la risposta di un emozionato Samuel che, com’è noto da tempo, avrà un maschietto.

“Come va? Una favola”, l’emozione dell’affetto stabile di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

“Va una favola” ha commentato Samuel Peron nel momento in cui la conduttrice gli ha posto la domanda riportata nel paragrafo precedente. Tuttavia, quando gli ha chiesto “Come va la pancia?”, Pino Strabioli, anche lui affetto stabile nell’appuntamento di oggi, ha detto ironicamente al ballerino: “Hai avuto mal di pancia?”. E la risposta di Peron è stata: “No, non la mia pancia!”, mentre Serena ha ricordato a Pino: “Sta per diventare papà, mi sa che ci siamo quasi”. Del bambino che sta per nascere il ballerino ne ha parlato recentemente, ricordando anche la mamma scomparsa alcuni mesi fa, che purtroppo non potrà vedere il nipotino.

Non solo Samuel Peron: a Ballando con le stelle cicogna anche per Maykel Fonts

E’ tempo di lieti eventi per lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci: a battere sul tempo Samuel diventando papà è stato infatti Maykel Fonts, che nei giorni scorsi ha avuto una bambina che ha chiamato Maia, postando una foto dall’ospedale assieme alla moglie Caterina, scattata subito dopo il parto. Insomma, un periodo molto intenso quello in corso per Peron che, lo ricordiamo, da sabato sarà di nuovo in pista nell’edizione numero 17 di Ballando con le stelle: e chissà che il bimbo (che si chiamerà Leonardo) non nasca proprio il giorno del debutto dello show!