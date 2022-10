Ballando con le stelle: vedova di un grande conduttore ballerina per una notte

Milly Carlucci ha fatto la sua scelta: chi sarà la ballerina per una notte nella 1^ puntata

Mancano solo tre giorni all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle ed è già tutto pronto. Nei mesi scorsi sono stati annunciati tutti i vip concorrenti che scenderanno sulla pista da ballo, i ballerini professionisti che li accompagneranno, la giuria che giudicherà le loro esibizioni e le altre presenze fisse. Nelle scorse ore, invece, il sempre informato sito di TvBlog ha annunciato chi sarà la ballerina per una notte della prima puntata. Il nome scelto della conduttrice ha un valore anche simbolico, si tratta infatti da Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, il grande conduttore prematuramente scomparso.

Ballando con le stelle, omaggio a Fabrizio Frizzi nella prima puntata: ospite la vedova

Scelta importante e simbolica quella di Milly Carlucci per la prima puntata del suo show del sabato sera. Carlotta Mantovan, infatti, è un’amica e vedova di uno dei suoi più grandi amici scomparso troppo presto nel 2018. Nel programma di ballo di Rai1 la presenza della Mantovan sarà un modo per ricordarlo ed omaggiarlo con una performance apposita, del resto il conduttore, tra le sue tante trasmissioni durante la sua carriera, è stato anche concorrente nella prima edizione di Ballando, quella del 2005 in coppia con Samanta Togni. La Carlucci e Frizzi sono stati grandi amici ed insieme hanno lavorato spesso insieme, solo per fare un esempio hanno condotto uno dei varietà più di successo della prima rete della Rai, campione di ascolti del sabato sera ovvero Scommettiamo che.

Anticipazioni Ballando, Carlotta Mantovan ballerina per una notte: quale coppia vincerà il tesoretto?

Tornando al programma, la presenza dalla vedova di Fabrizio Frizzi farà in modo che il punteggio attribuito dalla giuria alla sua esibizione formerà il cosiddetto ‘tesoretto’ ovvero dei punti che attribuiti ad una coppia in gara le permetteranno di scalare la classifica. L’appuntamento con la prima puntata dello show è per sabato 8 ottobre in prima serata su Rai1. E nel frattempo non mancano le prime dichiarazioni dei concorrenti come quelle di Lorenzo Biagiarelli, che sarà in coppia con Anastasia Kuzmina, che si dice in ansia.