Lorenzo Biagiarelli, ansia per Ballando 2022: “Temo la mia fidanzata!”

Lorenzo Biagiarelli agitato prima di Ballando con le stelle: “Ce la sto mettendo tutta”

Tra i concorrenti della nuova edizione del dancing show di Milly Carlucci ci sarà Lorenzo Biagiarelli, una delle punte di diamante di E’ sempre mezzogiorno, che è stato lanciato in televisione proprio da Antonella Clerici grazie al suo buonumore e alla sua grande conoscenza del mondo dell’enogastronomia. Ma al settimanale DiPiù Tv ha confessato senza problemi tutta la sua ansia prima di Ballando con le stelle:

“Ce la sto mettendo tutta, ma sono agitato. Devo dire, però, che me la sto cavando, ma ho ancora molto da lavorare”.

“Temo di più proprio Selvaggia Lucarelli!”: non farà nessuno sconto al suo fidanzato ballerino

E chi teme di più dei giudici di Ballando con le stelle? Ovviamente Lorenzo Biagiarelli teme di più la sua fidanzata Selvaggia Lucarelli, che non risparmierà critiche e non farà sconti a nessuno, manco a lui. A confessarlo ci ha pensato proprio quest’ultimo: “Mi ha detto che se farò schifo mi darà zero e me lo ha detto senza tanti giri di parole. Mi ha detto che detto devo dare il meglio di me perché non giustifica”. Quindi Lorenzo Biagiarelli avrà la sua bella dose di ansia dato che dovrà dimostrare di saper ballare onde evitare di ricevere un brutto voto dalla sua fidanzata.

Ballando con le stelle 2022 ed E’ sempre mezzogiorno: doppio impegno per Lorenzo Biagiarelli

Ci sarà un doppio impegno per il fidanzato di Selvaggia Lucarelli: non solo il sabato sera sarò in onda con Ballando 2022 con la conduzione di Milly Carlucci (qualcuno l’ha fatta penare), ma sarà in onda tre giorni a E’ sempre mezzogiorno con la conduzione di Antonella Clerici. Insomma, si è organizzato talmente tanto bene che alla fine vivrà sempre con la valigia in mano: tre giorni a Roma per ballare e tre giorni per cucinare, diciamo. Poi si potrà allenare ovunque, anche a casa dove sta con la sua fidanzata nonché giudice del dancing show di Rai1. Da notare che lui non ha mai ballato anche se sua mamma è una grande appassionata di balli latino-americani e spera vivamente di non deluderla.